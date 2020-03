Empfehlung - 2019 für Tourismus in Bad Bentheim „ein erfreuliches Jahr“

Bad Bentheim Als „insgesamt erfreuliches Jahr“ bezeichnet der Leiter des Eigenbetriebs Tourismus der Stadt Bad Bentheim, Frank Slink, die Besucher- und Übernachtungszahlen sowie den Verlauf der Veranstaltungen in der Saison 2019. Trotz eines schwachen Minus um ein Prozent werde zum zweiten Mal überhaupt in der Kurstadt ein Aufkommen von mehr als 600.000 Übernachtungen erwartet. Die absoluten Zahlen liegen derzeit nur bis November 2019 vor. Bis dahin verzeichnete Bad Bentheim 564.000 Übernachtungen. Darin ist das Weihnachtsgeschäft mit dem beliebten Weihnachtsmarkt und auch die Zahl der Übernachtungen in den Kurkliniken im Dezember noch nicht enthalten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/2019-fuer-tourismus-in-bad-bentheim-ein-erfreuliches-jahr-346987.html