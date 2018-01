Empfehlung - 2018 stellt Bentheimer Eisenbahn vor Herausforderungen

Nordhorn. Nach einem Geschäftsjahr auf Vorjahresniveau mit einem bereinigten Umsatz von 33 Millionen Euro sieht sich der Vorstandsvorsitzende Joachim Berends 2018 vor eine Herausforderung gestellt, die sich auch in Zahlen deutlich niederschlägt. Der Konzernumsatz dürfte auf 39 Millionen hochschnellen, so Berends. Das ist insbesondere der Einführung des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) geschuldet, aber auch einem Anziehen der Konjunktur beim Güterfernverkehr. Im abgelaufenen Geschäftsjahr transportierte die BE erneut rund eine Million Tonnen Güter auf der Schiene; hauptsächlich auf der Trasse Coevorden Rotterdam aber auch im Shuttle nach Malmö/Schweden und von Bad Bentheim aus in verschiedene Richtungen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/2018-stellt-bentheimer-eisenbahn-vor-herausforderungen-222002.html