2018 Rekordjahr für den Tourismus in der Grafschaft Bentheim

Die Grafschaft Bentheim ist bei Gästen beliebt wie nie zuvor: Insgesamt wurden in der Region gut 830.000 Übernachtungen gezählt – dies ist ein Plus von 4,5 Prozent. Mit 240.000 Ankünften kamen 3,8 Prozent mehr Gäste in den Landkreis.