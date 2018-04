200.000 Mitglieder: AOK versichert jeden zweiten Einwohner

Grund zum Feiern mit Kaffee und Kuchen gab es am Mittwoch bei der AOK, dazu eine kleine Filmvorführung in jedem der vier Servicecenter in Nordhorn, Lingen, Meppen und Papenburg und jede Menge Beifall: Die Gesundheitskasse begrüßte ihr 200.000. Mitglied.