20-Jährige bei Unfall in Ohne verletzt

Ohne Aus noch ungeklärter Ursache ist eine 20-jährige Schüttorferin am Montagvormittag mit ihrem Auto in Ohne verunglückt. Sie kam aus Ohne und fuhr in Richtung Landesgrenze, als sie mit dem Auto in einer langgezogenen Rechtskurve der Wettringer Straße von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen landete auf der Seite und rutschte gegen einen Baum. Glück für die Fahrerin: Das Auto prallte gegen den Baum in Höhe der Rücksitzbank. Die 20-Jährige kam mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Rheine.

Der Freund der Verunglückten war ihr vorausgefahren und hatte den Unfall im Rückspiegel beobachtet. Er rief die Rettungskräfte. Vor Ort war außer Notarzt und Rettungswagen auch die Feuerwehr, die das Auto wieder aufrichtete. hi/ce