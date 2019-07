Empfehlung - 16 Steuerfachangestellte freuen sich über ihren Abschluss

Nordhorn Bei Feierstunde konnten kürzlich 16 Steuerfachangestellte ihre Abschlusszeugnisse im „Riverside Hotel“ in Nordhorn in Empfang nehmen. Vonseiten der Steuerberaterkammer Niedersachsen gratulierte der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Gerd Holthuis (Veddeler & Partner), den ehemaligen Auszubildenden zu ihrem Erfolg. In seiner Ansprache wies er besonders auf die Herausforderungen und Veränderungen durch die Digitalisierung der Lebens- und Berufswelt hin, vor die auch der Beruf der Steuerfachangestellten gestellt werde.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/16-steuerfachangestellte-freuen-sich-ueber-ihren-abschluss-306018.html