Empfehlung - 150 Gläubige erleben Pilgerfahrt nach Assisi

Assisi Die paar Stufen – das schaffen wir“, sagen die zwei Männer, packen den Rollstuhl an und tragen so Johannes Rehme hinunter. In die kleine Kirche von San Damiano, die unterhalb von Assisi inmitten von Feldern und Olivenhainen liegt. Still ist dieser Ort, an dem Franziskus seinen Sonnengesang geschrieben, die heilige Klara den Klarissenorden gegründet und gelebt hat. Schweigend verweilen die Pilger im Gebet, lassen sich anrühren von der innigen Atmosphäre in dem schlichten Raum. Johannes Rehme ist fast zu Tränen gerührt. „Für mich geht ein Traum in Erfüllung“, sagt der Wallenhorster glücklich.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/150-glaeubige-erleben-pilgerfahrt-nach-assisi-261593.html