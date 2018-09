Empfehlung - 143 Grafschafter Wehrkräfte eilen zu Moorbrand bei Meppen

Nordhorn/Meppen Gegen 12.15 Uhr fährt Kreisbrandmeister Uwe Vernim am Mittwoch auf den Parkplatz der Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) an der Wietmarscher Straße in Nordhorn. Er hat es eilig. Am Dienstagabend gegen 22.40 Uhr klingelte das Telefon: Die Kreisfeuerwehrbereitschaft soll geschlossen zum Moorbrand nach Meppen ausrücken. Ursprünglich sollten fünf Fahrzeuge zur Wehrtechnischen Dienststelle 91 fahren und die Einsatzkräfte unterstützen. Doch das reicht nicht mehr. Jetzt soll die komplette Kreisfeuerwehrbereitschaft des Landkreises kommen: Rund 25 Fahrzeuge und 143 Einsatzkräfte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/143-grafschafter-wehrkraefte-eilen-zu-moorbrand-bei-meppen-251803.html