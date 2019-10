13-jähriger Grafschafter holt mit Auto ein Sofa ab

Nordhorn Ein 13-Jähriger war am Mittwochvormittag mit Auto und Anhänger in der Grafschaft Bentheim unterwegs. Erst beobachteten ihn Zeugen, wie er mit leerem Anhänger fuhr, und meldeten der Polizei den „offensichtlich viel zu jungen Fahrer“. Später fiel er erneut auf: Diesmal hatte er ein Sofa auf dem Anhänger geladen.

„Als die Beamten an der Wohnanschrift des Jungen eintraf, hatte er das abgeholte Sofa bereits mit seinem Vater vom Anhänger abgeladen“, berichtet ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. „Der Jugendliche öffnete den Beamten auf Klingeln die Tür. Nach rechtlicher Belehrung und Mitteilung über den Grund des Erscheinens der Polizei, fing der Junge an zu weinen. Als er seine Mutter unter Tränen fragte, warum immer er das Auto fahren müsse, bekam er keine Antwort.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Im Gegensatz zu dem nicht strafmündigen Jungen haben dessen Eltern für das Anordnen oder auch nur das Ermöglichen der Fahrt mit einer Bestrafung zu rechnen.