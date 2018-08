11.000 Besucher zum 5. Grafschaft Open Air erwartet

Nordhorn Mehr als 11.000 Besucher werden am Sonnabend auf die Festwiese der Bentheimer Eisenbahn in Nordhorn strömen. Es gibt noch wenige Tickets an der Tageskasse. Veranstalter Hartmut Weusmann rechnet aber damit, dass das 5. Grafschaft Open Air am Abend ausverkauft sein wird – so wie im Vorjahr auch schon. Los geht’s um 16 Uhr mit dem Auftritt der Band „Next“. Es folgen die Sängerin Amanda sowie die Sänger Wincent Weiss und Michael Patrick Kelly. Das Finale bestreitet die Band „Revolverheld“.

