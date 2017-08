Empfehlung - 100.000 Grafschafter Legehennen dürfen geschlachtet werden

Nordhorn. Den Fipronil-Skandal hatte Landwirtschaftsminister Christian Meyer bereits in der vergangenen Woche für Niedersachsen als überwunden erklärt: Doch in den drei gesperrten Grafschafter Legehennenställen, in denen das Insektizid Fipronil nachgewiesen worden war, können die Akten damit noch nicht geschlossen werden. Die Verluste schlagen mit den wochenlangen Produktionsausfällen schwer zu Buche, und auch mit der nun erteilten Schlachtgenehmigung stehen sie vor einer eher ungewissen Zukunft: Die Tiere sind zwar nachweislich frei von Fipronil, nur haftet ihnen ein gewisser Imageschaden an.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/100000-grafschafter-legehennen-duerfen-geschlachtet-werden-204121.html