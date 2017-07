Wieso junge Leute bei den Freilichtspielen mitmachen

Bad Bentheim. Bereits seit 1925 begeistern die Darsteller der Freilichtspiele Bad Bentheim mit ihren Stücken das Publikum. Es wird im Zuschauerraum gefeiert und gesungen wie im letzten Jahr bei „Schlager lügen nicht“, oder die kleinen Zuschauer fieberten mit, ob Ariella ihre Stimme zurückbekommt. Auch in diesem Jahr engagieren sich wieder zahlreiche aktive Mitglieder aller Altersklassen ehrenamtlich, um die Zuschauer mit den Stücken „Dracula das Grusical“ und „Rabatz im Zauberwald“ zu begeistern.

Doch wer springt da eigentlich auf der Bühne herum? Wer versteckt sich hinter Kostüm und Maske? Wer sorgt dafür, dass die Bühne abends nicht im Dunkeln verschwindet und das die Zuschauer in der letzten Reihe auch noch verstehen, was gesprochen wird? Kurzum, aus was für Personen besteht das große Ensemble der Freilichtspiele Bad Bentheim. Und wie kommt es, dass all diese Personen gerade in den Wochen vor den Premieren, an denen beinahe täglich geprobt wird, ihre gesamte Freizeit an der Freilichtbühne verbringen? Hier stellen sich sieben junge Mitglieder vor und erzählen von ihrem Engagement.

Anna Dekker, 19 Jahre, Schauspiel

Anna Dekker hat bereits viel Schauspielerfahrung auf der Bühne gesammelt. Foto: Mascha Roling

Ich bin 2009 durch Svenja, die damalige Nachhilfe meines Bruders, zur Bühne gekommen. Sie hat erzählt, dass sie bei der Freilichtbühne mitmacht und so stand ich bei „Jim Knopf“ das erste Mal auf der Bühne. Seitdem habe ich schon alles Mögliche gespielt – kleine und große Rollen. Besonders viel Spaß hat es mir 2014 gemacht „Mirinda“ in „Mirinda Zauberwind“ zu spielen. Und Dornröschen habe ich auch schon im Wintertheater gespielt. In diesem Jahr spiele ich einen Vampir, eine von Draculas Frauen.

Doch bevor es zum Beispiel vor einer Vorstellung auf der Bühne losgeht, muss ich mich erst umziehen, zum Portcheck und anschließend in die Maske. Dort werde ich dann geschminkt und bekomme meine Perücke. Es macht hier einfach alles Spaß. Und ich habe an der Bühne und beim Jugendcamp auch viele neue Freunde kennengelernt. Beim jährlichen Jugendcamp treffen sich die Jugendlichen ab 16 Jahren von allen möglichen Freilichtbühnen. Jede Bühne bereitet ein kurzes Theaterstück vor, welches dann am Abend aufgeführt wird. Außerdem wird eine Rally veranstaltet um die Gemeinschaft zu stärken und es wird sehr viel gefeiert.

Lea Gielians, 26 Jahre, Bühnenbau/ Technik / Schauspiel

Lea Gielians hat früher selber auf der Bühne gestanden, kümmert sich nun aber um Technik und Bühnenbau. Foto: Mascha Roling

Hallo, ich bin Lea. 2003 habe ich beim Kinderstück „Emil und die Detektive“ angefangen. Zu der Zeit habe ich noch mitgespielt. 2004, 2005, 2007 und 2009 stand ich dann auch noch einmal als Schauspielerin auf der Bühne, bevor ich dann ein paar Jahre Pause gemacht habe. Als „Michel aus Lönneberga“ aufgeführt wurde, bin ich dann wieder zurück zur Bühne gekommen. Dann allerdings nicht mehr als Schauspieler, sondern im Bühnenbau und bin dann durch Freunde und meinen Freund in die Technik gerutscht. Im letzten Jahr habe ich dann noch einmal mitgespielt, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat.

In diesem Jahr wurde ich deshalb auch schon von vielen der Schauspieler gefragt, warum ich denn nicht mehr mitspiele. Meine Antwort ist dann immer: „Weil mir die Verfolger gefehlt haben“. Das Lustige an der Technikertruppe ist einfach, dass wir alle ziemlich „durchgeknallte“ Männer und inzwischen auch Mädels sind. Es ist super, dass es keinen Zickenkrieg gibt. Deshalb arbeite ich auch gerne mit Männern zusammen. Aus dem Grund habe ich auch eher einen Männerberuf. Ich bin Malerin. Das Gleiche gilt auch beim Bühnenbau. Jeder kann seine Fähigkeiten so mit einbringen, wie es gerade passt. Dieses Jahr habe ich viele Tischler- und Malerarbeiten gemacht. Das Hexenhaus musste gebaut und angemalt, Schlösser für das Kinderstück gebaut, Schuhe umlackiert und einiges mehr gemacht werden.

Zoe Holtschulte, 16 Jahre, Technik

Zoe Holtschulte hat in diesem Jahr unter anderem das Plakat für „Dracula - Das Grusical“ gemalt. Foto: Mascha Roling

Hallo, ich bin Zoe Holtschulte. Seit dem letzten Jahr bin ich an der Bühne und dort vor allem in der Technik aktiv. In diesem Jahr bin ich für die Musik zuständig. Besonders so viel Neues zu lernen macht mir sehr viel Spaß. Außerdem habe ich dieses Jahr bei der Öffentlichkeitsarbeit geholfen und das Dracula-Plakat gemalt. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das Plakat malen durfte und finde, dass es auch ganz schön geworden ist.

Zur Bühne bin ich über Freunde von mir gekommen. Erst bin ich nur ein paar Mal dabei gewesen, aber es hat mir hier direkt so viel Spaß gemacht und die Leute sind alle so nett, dass ich sehr schnell mehr machen wollte. Inzwischen bin ich wöchentlich, wenn nicht sogar täglich, an der Bühne und bin froh so viele neue Freunde gefunden zu haben.

Annika Rosendorfer, 17 Jahre, Schauspiel

Annika Rosendorfer spielt dieses Jahr das Dornröschen. Foto: Mascha Roling

Ich bin Annika und inzwischen schon seit 17 Jahren dabei. Meine erste große Rolle hatte ich 2012 bei „Das Dschungelbuch“. Ich habe Ikki, ein kleines Stachelschwein und Freund von Mowgli, gespielt. Ich war auch schon eine Löwin, die Elfe „Cyndi“ bei „Mirinda Zauberwind“ und in diesem Jahr spiele ich Dornröschen. Das macht halt alles total viel Spaß. Ich kann gar nicht sagen, welches Stück mir am meisten Spaß gemacht hat.

Alle Stücke sind auf ihre Weise schön und die erste große Rolle ist natürlich auch immer etwas Besonderes. Simba war schön, weil die Musik und die Kostüme dabei so toll waren, aber auch das Stück in diesem Jahr ist wieder ganz toll. Bei jeder Vorstellung müssen wir zwei Stunden vor Beginn da sein, Portcheck machen, in die Maske und schließlich warten, bis es losgeht. Die Leute hier sind auch alle super. Ich habe hier ganz viele Freunde und viele kenne ich schon seit meiner Geburt. Also ohne Bühne ginge es bei mir auch gar nicht mehr.

Niklas Roling, 17 Jahre, Schauspiel/ Dramaturgie

Niklas Roling genießt es, auf der Bühne zu spielen. Foto: Mascha Roling

Ich spiele seit 2009 Theater an der Freilichtbühne Bad Bentheim und bin seit zwei Jahren auch in der dramaturgischen Kommission aktiv. Dort suchen wir das ganze Jahr hindurch nach geeigneten Stücken für unsere Bühne und lesen gefühlt tausende Textbücher, um dann letztendlich zwei passende Stücke für die nächste Saison zu finden.

2009 habe ich zusammen mit meiner Grundschulklasse „Jim Knopf“ auf der Freilichtbühne angeschaut. Das Stück fand ich so toll, dass ich danach auch mitspielen wollte. Und so habe ich dann das erste Mal bei „Aschenputtel“ – dem Wintermärchen 2009 – zusammen mit meinem Vater mitgespielt. Seitdem habe ich schon ganz viele spannende Rollen gespielt. Viele kleine, aber auch große Rollen wie zum Beispiel Simba in „König der Tiere“ oder Tommy bei „Pippi Langstrumpf“. Seit 2015 spiele ich allerdings nur noch im Abendstück mit.

Ich würde gerne im Kinder- und im Abendstück mitspielen, aber dafür habe ich einfach nicht genug Zeit. In diesem Jahr spiele ich bei „Dracula“ den Jonathan Harker. Insgesamt macht es beim Theaterspielen einfach total viel Spaß verschiedene Rollen zu spielen. Man macht oder sagt auf der Bühne halt Sachen, die man im normalen Leben niemals sagen oder machen würde. Außerdem kommen beim Schauspielern und vor allem bei Tanz und Gesang Emotionen hoch, die einen selbst mit der Rolle mitfühlen oder auch mitleiden lassen. Das ist für mich mit das Schönste am Theater spielen.

Sophie Freermann, 18 Jahre, Schauspiel/Technik

Sophie Freermann hilft in diesem Jahr auf dem Parkplatz und bei der Technik. Foto: Mascha Roling

Zur Freilichtbühne bin ich durch meine Freundinnen gekommen. Sie haben 2012 beim „Dschungelbuch“ mitgespielt und es hat mir so gut gefallen, dass ich auch mitmachen wollte. 2013 war ich dann bei „Michel aus Lönneberga“ zum ersten Mal dabei. Zunächst war ich natürlich bei den Proben und habe anfangs noch mal überlegt, ob ich wirklich mitmachen will, aber es hat nachher einfach riesig Spaß gemacht und ich habe viele neue Leute kennengelernt.

Bei „Michel“ habe ich ein Dorfmädchen gespielt, danach das Jahr war ich bei „Mirinda Zauberwind“ eine Hummel und ein Schmetterling, und beim „König der Tiere“ die Hyäne „Ed“. Außerdem habe ich auch eine von Ariellas Schwestern gespielt. In diesem Jahr habe ich nicht genug Zeit um mitzuspielen, deshalb helfe ich auf dem Parkplatz und in der Technik. Zum Beispiel Autos einweisen oder Ports ankleben. Besonders gefällt es mir zusammen mit den Leuten hier das gleiche Hobby zu haben. Wir sind wie eine große Familie und es macht einfach riesengroßen Spaß.

Jana Schwietering, 21 Jahre, Schauspiel

Jana Schwietering schlüpft bei „Dracula - Das Grusical“ in drei verschiedene Rollen. Foto: Mascha Roling

Hallo, ich bin Jana und jetzt seit zwei Jahren an der Bühne. Angefangen habe ich beim „König der Tiere“ in der Maske. Eine Freundin meiner Mutter hat erzählt, dass in der Maske noch Leute gesucht werden und dann bin ich einfach mal mitgekommen und habe geschaut, ob es mir gefällt. Mir hat es sehr gut gefallen und im Winterstück bei „Sterntaler“ wurden halt noch Darsteller gesucht. Damals habe ich dann einen Elf gespielt. Das Ganze hat mir so gut gefallen, dass ich im nächsten Jahr im Sommer bei „Schlager lügen nicht“ wieder mitgespielt habe.

Jetzt im Sommer ist „Dracula“ das vierte Stück, bei dem ich mitmache. Ich spiele eine Sekretärin, eine Nichte und einen Vampir. Am meisten Spaß macht mir das Singen, Tanzen, Schauspielern und das bei jedem Wetter Draußensein. Es ist einfach toll, in verschiedene Rollen zu schlüpfen, und dieses Jahr spiele ich ja auch drei Rollen mit völlig verschiedenen Charakteren. Das „Vampir sein“ ist halt genau das Gegenteil von Sekretärin oder Nichte. Außerdem ist die Bühne wie eine kleine Familie. Man singt und tanzt zusammen und sieht sich über ein halbes Jahr ganz oft bei den Proben.