Welche Versicherungen brauchen Azubis?

Berlin. Mit dem Start in die Ausbildung beginnt ein neuer Lebensabschnitt. In dieser Zeit sollten sich junge Menschen um ihren Versicherungsschutz kümmern. Damit sie nicht in finanzielle Schwierigkeiten kommen, wenn sie beispielsweise durch einen Unfall längere Zeit beruflich pausieren müssen. Ein Überblick, welche Versicherungen Azubis brauchen:

Kranken- und Pflegeversicherung: Auszubildende müssen Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung werden. Sie können die Krankenkasse selbst wählen. „Wenn sie jedoch dem Arbeitgeber bis kurz vor Ausbildungsbeginn keinen Versicherungsnachweis einer gesetzlichen Krankenkasse vorlegen, bestimmt dieser die gesetzliche Kasse“, sagt Claudia Frenz vom Bund der Versicherten. Mitglied einer privaten Krankenversicherung können sie nur werden, wenn sie oberhalb der Pflichtversicherungsgrenze verdienen - sie liegt allerdings bei 57.600 Euro pro Jahr.

Private Haftpflichtversicherung: Wer anderen einen Schaden zufügt, muss dafür haften - gegebenenfalls mit seinem gesamten Vermögen. Außer: Man hat eine private Haftpflichtversicherung. Die Versicherungssumme sollte mindestens fünf Millionen Euro betragen. Azubis sollten prüfen, ob sie über ihre Eltern mitversichert sind. „Das setzt voraus, dass der Azubi nicht verheiratet ist und die Eltern logischerweise über eine Privathaftpflicht verfügen“, sagt Mathias Zunk vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft.

Berufsunfähigkeitsversicherung (BU): Junge Menschen können durch einen Unfall oder eine Krankheit längere Zeit im Beruf ausfallen. Die BU zahlt eine Rente, wenn der Versicherte aus gesundheitlichen Gründen dauerhaft nicht arbeiten kann.

Hausratversicherung: Wer bei den Eltern wohnt, braucht keine eigene Hausratversicherung. Bei einem eigenen Haushalt schon - sie sichert einen ab, bei Einbruchdiebstahl, Sturm oder Feuer.

Unfallversicherung: Die private Haftpflichtversicherung und BU sollte man zuerst abschliessen. Dann „kann man über eine Unfallversicherung nachdenken“, sagt Frenz. Sie stellt im Falle eines Unfalls Kapital für Therapien, zur Verfügung.