Versicherungskauffrau/mann

gn Emlichheim. Die 22-jährige Danique Zegels ist prädestiniert für den Job als Versicherungskauffrau. Als Niederländerin kommt sie aus einem Land mit langer Handelstradition, ihr und ihren Landsleuten wurde der Kaufmann quasi in die Wiege gelegt.

Mit mittlerem Schulabschluss und Interesse für Menschen hatte Zegels auch die restlichen Voraussetzungen für die Ausbildung zur Versicherungskauffrau erfüllt. Nach dem Vorstellungsgespräch bei VGH-Agenturinhaber Alfred Toomsen musste Zegels noch einen Tag im VGH-Assessment-Center in Lingen bestehen. Für ihren Ausbilder Alfred Toomsen ist die junge Niederländerin eine gute Ergänzung seines Agenturportfolios: „Wir haben 15 Prozent Niederländer im Bestand und können zwar auch Niederländisch, aber nicht auf Muttersprachlerniveau“, erklärt Toomsen.

Seine Auszubildende Danique Zegels hatte sich im Internet über den Beruf informiert. Als sie dann im Assessment-Center in den praktischen Prüfungen vorführen konnte, wie gut sie mit Menschen umgehen kann, hat ihr der Job gleich gefallen. Letzte Gewissheit verschaffte ihr ein vierwöchiges Praktikum, das sie in ihrem Ausbildungsbetrieb absolvierte, der VGH-Agentur Emlichheim.

Während der dualen Ausbildung geht sie an zwei Tagen pro Woche zur berufsbildenden Schule (BBS) in Lingen und arbeitet an den übrigen Tagen in der Agentur. Zegels ist nach dem ersten Lehrjahr noch begeisterter von dem Beruf, den sie gerade erlernt. Sie lernt, wie sich die verschiedenen Versicherungsarten unterscheiden, die gesetzlichen Grundlagen und vieles mehr. Wenn sie die Abschlussprüfung am Ende der dreijährigen Ausbildung bestanden hat, ist Danique Zegels Kauffrau für Versicherungen und Finanzen.

Schwerpunkt der VGH-Agentur Emlichheim ist laut Inhaber Alfred Toomsen der Außendienst am Point of Sale. „Wenn ein Kunde Probleme hat, kümmern wir uns darum“, sagt Toomsen. Danique Zegels geht inzwischen alleine zu Kunden, zu Niederländern, die in Deutschland leben und wissen wollen, wie und gegen was sie sich versichern sollten. „Ich gehe gerne zu Kunden, weil jeder einen individuellen Bedarf hat und andere Versicherungen braucht“, erklärt die junge Frau.

Bevor sie ihre Ausbildung anfing, hatte sie keine Ahnung von Versicherungen. „Das haben immer meine Eltern gemacht. Als ich in der Ausbildung war, habe ich die erste eigene Haftpflichtversicherung für einen Kunden abgeschlossen“, erinnert sich Zegels, „denn die sollte man ja schon haben.“

Der Beruf macht ihr Spaß und sie kann ihn nur empfehlen. „Er ist sehr spannend und abwechslungsreich, kein Tag ist wie der andere, immer hat man andere Kunden vor sich und wir stellen jeden zufrieden“, sagt die Auszubildende und lächelt. Sie hat ihre Entscheidung für den Beruf noch keine Sekunde bereut.

