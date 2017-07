Vermessungstechniker losgesprochen

Papenburg. Im feierlichen Rahmen wurden in Papenburg 36 Vermessungstechniker/innen im Jugendgästehaus Johannesburg für den Bereich der ehemaligen Bezirksregierung Weser-Ems freigesprochen. Die Prüfungszeugnisse überreichte der Vorsitzende des Prüfungsausschusses iV Johann Dirksen. Die Ausrichtung übernahm in diesem Jahr die Meyer Werft GmbH & Co. KG. Die Auszubildende Maria Nee in Begleitung ihres Vaters sorgte für die musikalischen Beiträge.

Unter den frisch gebackenen Vermessungstechnikern waren sechs Auszubildende der Regionaldirektion Osnabrück-Meppen. Sie haben ihre Ausbildung in den Katasterämtern Osnabrück (Lisa Knochenwefel, Fabian Ropken), Meppen (Nadine Haar, Florian Meyer)und Nordhorn (Annabell Schmidt, Gunda Vogel) absolviert.

Die Vermessungstechniker lernten in der dreijährigen Ausbildungszeit, im Außendienst mit hochmodernen Messgeräten Grundstücke und Gebäude zu erfassen und im Innendienst die erhobenen Daten auszuwerten und weiterzuverarbeiten. Auch Kenntnisse im Liegenschaftskatater und im Grundbuchrecht waren Bestandteile der Ausbildung. Die Regionaldirektion konnte die erfolgreichen Prüflinge Florian Meyer (Katasteramt Meppen) und Annabell Schmidt (Katasteramt Nordhorn) in befristete Verträge übernehmen.

Lisa Knochenwefel, Fabian Ropken, Nadine Haar und Gunda Vogel werden bis zum Beginn des neuen Schuljahres bei den Katasterämtern Osnabrück, Meppen und Nordhorn weiterbeschäftigt, um dann entweder ihr Studium der angewandten Geodäsie ( früher unter dem Namen Vermessungswesen bekannt) zu beginnen oder zur Erlangung der Fachhochschulreife weiter zur Schule zu gehen.

Die Ausbildung des eigenen Nachwuchses spielte in den Katasterämtern schon immer eine wichtige Rolle. Im letzten Jahr ist die Ausbildungsquote sogar erhöht worden. Zum 1. August stehen bereits 10 neue Auszubildenden vor der Tür, zum ersten Mal auch in Papenburg.

Seit zwei Jahren bietet das Land Niedersachsen den Absolventen die Teilnahme an einem dualen Studium an. Parallel zum Studium vertiefen sie ihr Wissen in den Semesterferien in den Katasterämter. Auch die duale Ausbildung wird ständig weiter ausgebaut. So sind die Katasterämter für die Zukunft in allen Bereichen gut aufgestellt und bieten viele Ausbildungsmöglichkeiten.

Weitere Informationen:

http://www.lgln.niedersachsen.de/wir_ueber_uns/kontakt/rd_osnabrueck/katasteramt_nordhorn/katasteramt-nordhorn---ansprechpartner-51205.html