Verfahrenstechnologe/in Mühlen- und Futtermittelwirtschaft

gn Ochtrup. Der klassische Weg in die Mühle führt in Deutschland über eine dreijährige duale Ausbildung. Nico Kleber aus Ochtrup geht diesen Weg und lässt sich bei der Firma Hermann Schräder HS Kraftfutterwerk zum Verfahrenstechnologen in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft ausbilden. Seit 2014 ist der 20-Jährige im Betrieb beschäftigt. „Während meiner Schulzeit habe ich ein Praktikum bei dem Futtermittelhersteller HS Schräder aus Ochtrup absolviert. Nach diesem Praktikum war mir sofort klar, dass mir diese Ausbildung Spaß machen wird und ich mich für diesen Beruf begeistern kann.“

Den praktischen Hauptteil absolviert Nico im Betrieb, der mehr theoretische Teil wird blockweise an der Müllerschule in Wittingen vermittelt. Der junge Ochtruper erlernt Technologien für die Getreideverarbeitung, die Arbeit im Labor, Verfahren der Qualitätsprüfung, Hygiene und Produktsicherheit sowie Grundzüge in Betriebswirtschaft und Recht. Heutzutage verbindet man handwerkliche Tradition mit Spitzentechnologie. Denn bis zum Endprodukt Mehl braucht es eine Menge Technik und Know-how. Produktqualität und -sicherheit stehen dabei immer im Vordergrund.

Daher nehmen die Laborarbeit und IT-basierte Prozesse bei der Arbeit auch einen großen Raum ein. Schon bei der Anlieferung des Getreides prüft man es im Labor unter anderem auf Feuchtigkeit, Eiweißgehalt und Stärkeeigenschaften. Die eigentliche Produktion läuft dann computergesteuert und fast automatisch ab. Daher ist die Bedienung und Wartung solcher Steuerungsanlagen ein wesentlicher Aspekt der dreijährigen Ausbildung.

Nico ist überzeugt, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben: „Besonders Spaß an der Arbeit macht mir die Betreuung der Pelettierungsanlage und die Annahme der Rohwaren. Was auch gut an dem Unternehmen Schräder ist, sind die netten Kollegen.“

Der junge Ochtruper kann nach seiner Ausbildung im Betrieb weiterarbeiten. „Wir kennen die Fähigkeiten der jungen Leute, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, und suchen stets ausbildungsinteressierte Jugendliche“, sagt Andrea Horstmann, bei Schräder für Kommunikation mitverantwortlich.

