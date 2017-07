Verfahrensmechaniker/in für Kunststoff und Kautschuk

gn Ringe. „Für diesen Job sollte man sich für Mathe, Chemie und Physik interessieren und über handwerkliches Geschick verfügen“, sagt Julian Esschendal. Der 19-jährige Auszubildende hat gerade sein drittes Lehrjahr begonnen. Als angehender Verfahrensmechaniker für Kunststoff und Kautschuk programmiert und rüstet er Maschinen, die Kunststoff in die gewünschte Form bringen. Bei bekuplast sind das Kunststoffbehälter. Jetzt im dritten Lehrjahr bereitet der Auszubildende Spritzgusswerkzeuge vor, rüstet Maschinen auf und um und fährt sie an. Alleine dieser Vorgang dauert bis zu drei Stunden. Während die Maschinen ihren Job verrichten, behält Julian Esschendal die Abläufe im Blick, die Qualitätssicherung ist ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit. Wenn er dann zum Schluss das fertige Produkt in den Händen hält und es genauso aussieht, wie geplant, dann erfüllt ihn seine Tätigkeit mit Stolz. Die Arbeit mit Kunststoff mag er: „Es ist ein Werkstoff, den man individuell formen kann“, erklärt er. Ebenso gern geht er morgens zur Arbeit bei bekuplast.

Wenn Julian von der Betreuung der Auszubildenden bei dem Unternehmen in Ringe spricht, sprüht er vor Begeisterung „Hier wird viel für uns getan. Erfahrene Kollegen stehen mit Rat und Tat zur Seite, es gibt Ausflüge und Betriebsbesichtigungen bei Kunden sowie firmeninterne Projekte, für die die Auszubildenden Lösungen erarbeiten.“ Die IHK zeichnete bekuplast 2015 als ersten zertifizierten Top-Ausbildungsbetrieb in der Grafschaft Bentheim aus.

Neben der individuellen Kompetenz steht in diesem Beruf auch die Teamfähigkeit im Vordergrund. Jeder muss in der Lage sein, mit jedem zu arbeiten. Den Job kann Julian Esschendal nur empfehlen: „Es gibt viele Aufstiegsmöglichkeiten und die Branche wächst“, sagt er. Nach seiner Lehre möchte er weitermachen und die dreijährige Ausbildung zum Meister machen. Dabei ist seine Arbeit nicht mehr ein typischer Männerberuf. Eine Kollegin absolviert ebenfalls die Ausbildung zur Verfahrensmechanikerin für Kunststoff- und Kautschuktechnik. Der Job macht ihr Spaß. Schließlich erfordert die Arbeit mit Maschinen viel mehr Köpfchen als Muskeln. Wer handwerklich begabt ist, große formgebende Anlagen kontrollieren und mit Kunststoff arbeiten will, für den ist dieser abwechslungsreiche Beruf genau das Richtige.

– Anzeige –

Folgende Betriebe bilden aus:

http://www.bekuplast.com/de/