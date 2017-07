Verfahrensmechaniker/in

gn Schüttorf. Cedric Ludden ist schon fast auf der Zielgeraden angekommen. Für den 27-jährigen Emsbürener hat gerade das dritte Ausbildungsjahr als Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik bei der Firma Utz in Schüttorf angefangen. Cedric Ludden hat einen kleinen Umweg bis zu seinem Wunschberuf gemacht. Er entschied sich zunächst für eine Ausbildung zum Mediengestalter und arbeitete in einer Agentur.

Dort gestaltete er unter anderem Webseiten. Doch auf Dauer ist er dort nicht glücklich geworden. „Ich kann nicht den ganzen Tag im Büro sitzen“, sagt er. „Mir war die Arbeit zu eintönig.“ Da er sich schon immer für technische Dinge und Naturwissenschaften interessiert hat, lag es nahe, noch eine Ausbildung in diesem Bereich zu machen.

Im ersten Ausbildungsjahr hat er alle Abteilungen bei Utz kennengelernt. Im zweiten Jahr ist er dann direkt in die Produktion eingestiegen. Er rüstet und programmiert die Spritzgießmaschinen, fährt sie an und überwacht die laufende Produktion. Bei Störungen greift er ein und behebt die Fehler. Zurzeit arbeitet er in der Früh- und Spätschicht, später nach Ausbildungsende ist auch ein Einsatz in der Nachtschicht möglich. Das schreckt Cedric Ludden aber nicht ab: „Ich habe keine Probleme mit Schichtarbeit.“ Die Arbeit bei Utz gefällt dem angehenden Verfahrensmechaniker gut.

Deshalb hofft er auf eine Übernahme nach der Gesellenprüfung. „Generell bilden wir für unseren Bedarf aus“, betont Ausbilder Patrick Treidler. Nach der Gesellenprüfung sei deshalb die Chance auf eine Übernahme sehr groß. Die Zukunftsaussichten für Verfahrensmechaniker für Kunststoff- und Kautschuktechnik sind generell gut, denn die Fachleute werden dringend gesucht.

