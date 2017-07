Straßenbauer/in

gn Osterwald. Marian Philip Zbierski war bei der Berufswahl von Anfang an klar, dass er eine Tätigkeit braucht, bei der er körperlich arbeiten muss und am Ende des Tages sehen kann, was er geschafft hat. Dass es Richtung Baubranche gehen würde, war ihm deshalb frühzeitig klar. Er hatte sich im Internet über Bauberufe informiert. Nach einem Praktikum bei der Firma Strabag in Osterwald fiel die Entscheidung, Straßenbauer zu werden. Ausbildungsleiter Jörg Machwirth betont die Bedeutung eines Praktikums.

Beide Seiten hätten eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen. So könne man feststellen, ob ein Bewerber die entsprechenden Fähigkeiten mitbringt, Das zweite Ausbildungsjahr hat für Marian Philip begonnen. Derzeit ist er auf einer Baustelle in Georgsdorf im Einsatz, wo es seine Aufgabe ist, im Rahmen einer kompletten Straßensanierung Tiefbordsteine zu setzen. Besondere Schwierigkeit in dem Fall ist es, die Steine in einem Kurvenradius zu setzen. Marian Philip kann sie nicht an der Schnur entlang setzen, sondern muss sie immer von der Schnur wegsetzen, um den von der Zeichnung geforderten Radius zu erreichen.

Zunächst hat Marian Philip einen Vertrag über zwei Jahre, nach dessen Ende er die Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter hat. Haben sich die Auszubildenden bewährt, was fast immer der Fall ist, schließt sich das dritte Jahr an, an dessen Ende die Prüfung zum Straßenbauer steht. Dies ist auch Marian Philips Ziel. Dieser Abschluss macht sich später in der Bezahlung bemerkbar.

Der Berufsschulunterricht findet in Blöcken im Bau ABC in Bad Zwischenahn statt. Dort sind die Auszubildenden im ersten Jahr 38 Wochen, in den beiden weiteren Jahren reduziert sich der Anteil auf 26 beziehungsweise 18 Wochen. Die Branche hat groß in dieses Ausbildungszentrum investiert, wo sehr viel Wert auf den Praxisanteil gelegt wird. Das Bau ABC besuchen diejenigen Auszubildenden, deren Arbeitgeber dem Industrieverband angeschlossen sind.

Nach dem Abschluss zum Straßenbauer muss für Marian Philip aber nicht Schluss auf der Karriereleiter sein. Er kann anschließend noch den Vorarbeiterschein machen und später die Prüfung zum Straßenbaumeister absolvieren.

Marian Philips Chancen für eine Übernahme sind sehr gut, wenn er seine Ausbildung zielstrebig vorantreibt und einen guten Abschluss macht.

– Anzeige –

Folgende Betriebe bilden aus:

http://www.strabag.de/