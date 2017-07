Steinmetz/Steinbildhauer-in

gn Nordhorn. Die Entscheidung für einen Beruf hat unterschiedliche Gründe. Oft hat es mit dem näheren persönlichen Umfeld zu tun. So war es zumindest bei Paul Müller, der zur Zeit sein erstes Ausbildungsjahr als Steinmetz bei der Firma Monser absolviert. Mit großer Faszination schaute er schon als Junge in den Garten des Nachbarn der Oma, der sich dort eine Ecke eingerichtet hatte, in der er Naturstein bearbeitete und zu schöner Form brachte.

Ähnlich erging es auch Jaqueline Sawitzki, die vor Kurzem ein freiwlliges Praktikum bei der Firma Monster absolvierte und auch eine Lehre dort beginnen will. Ein naher Verwandter übt den Beruf des Steinmetzes aus, und wenn er von seiner Arbeit erzählte, hörte sie gebannt zu. Darüber hinaus informierte sie sich im Internet.

Dass beide die richtige Entscheidung für ihre Berufswahl getroffen haben, ist sofort festzustellen, wenn sie von ihren Erfahrungen am Arbeitsplatz berichten. Paul Müller ist begeistert von der Vielfalt der Tätigkeiten, die auszuüben sind, und Jaqueline Sawitzki betont die Kreativität, die gleichfalls zum Berufsbild gehört. Und in der Tat umfasst das Berufsbild des Steinmetzes die unterschiedlichsten Bereiche. Ein zentrales Element ist die Bearbeitung von Naturstein wie Marmor, Schiefer oder Granit. Das Material wird gespalten, geschliffen und poliert. Außerdem fertigen und verlegen Steinmetze nach Kundenvorgaben Bodenplatten und Fliesen im Innenbereich von Gebäuden, installieren Arbeitsplatten und montieren Fassadenelemente. Sie bauen auch Treppen oder Fenster- und Türumrahmungen ein oder versetzen diese. Darüber hinaus stellen sie steinerne Denkmäler her, zum Beispiel Grabmäler, und restaurieren Baudenkmäler sowie historische Kunst- und Bauwerke. Im Rahmen der großen Bandbreite des Berufsbildes Steinmetz besteht die Gelegenheit, Schwerpunkte zu setzen wie zum Beispiel Denkmalpflege, Restaurierung, Grabgestaltung und Steinbildhauerei, wenn es eher um kreativ-künstlerisches Arbeiten geht.

Was den Beruf darüber hinaus interessant macht, ist die große Zukunftsperspektive. Wie Birger Mers, der für die Betreuung der Auszubildenden bei der Firma Monser zuständig ist, sagt, dass wenn jemand handwerklich begabt und bereit ist, sich richtig für den Beruf zu begeistern und bereit ist, auch hart zu arbeiten, wenn es darauf ankommt, gute Chancen hat, später vom Betrieb übernommen zu werden. Und es bestehen gute Aufstiegsmöglichkeiten, wie zum Beispiel sich zum Meister- oder Techniker weiterzubilden. Diese Option haben auch Paul Müller und Jaqueline Sawitzki im Kopf. Konkrete Vorstellungen, was er direkt nach der Lehre machen will, hat Paul Müller. Er will nach traditioneller Vorgabe drei Jahre und einen Tag auf die Walz, um als Wandergeselle berufliche Erfahrung zu sammeln.

– Anzeige –

Folgende Betriebe bilden aus:

http://www.monser.de/profil/ausbildung.html