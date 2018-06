Sögels Jugend fiebert Open Air entgegen

Sögel Insgesamt werden in Kürze für das Open Air zwei Bühnen, diverse Stände und einige Zelte aufgebaut. Im Fokus der Vorbereitungen steht aber die Liebe zu dekorativen Details und einem gemütlichem Ambiente. So wird vor allem die Infomeile mit Emsbrause, CSD, CoffeeBar und Merchandise in diesem Jahr neu gestaltet. Emsbrause wird erstmalig beim Open Air einen Stand bestücken und will hierbei ein maritimes Flair verbreiten. Der CSD Cloppenburg war bereits in den letzten beiden Jahren vor Ort und wird dieses Jahr mit einem neuen Infostand und Pavillon anreisen.

Neben bekannten Dekorationen wie einer fast vier Meter großen SG-Gitarre mit passendem Verstärker werden die Besucher auch neue Dinge auf dem Festivalgelände entdecken können. Der Veranstalter verspricht hier einiges.

Am 30. Juni werden insgesamt elf Bands auf zwei Bühnen nonstop für handgemachte Livemusik sorgen, wobei Jugendpfleger Knese betont, dass das Gelände mit Absicht komplett genutzt wird, sodass es verschiedene Lautstärkebereiche geben wird und sich Besucher auch ruhigere Plätze suchen können. Neben regionalen Bands wie „Storm of wind“ oder „Riot at the Moonshine Bar“ werden auch überregionale Bands, wie etwa der Headliner „Joey Voodoo“ aus Mannheim vertreten sein.

Selbst bei Regen ist das Team der Packhalle gut aufgestellt, denn es gibt reichlich Unterstellmöglichkeiten, wie Sternzelte, Pavillons und ein großes, offenes Festzelt. Der Eintritt ist frei und das Packhalle-Team hofft auf viele musikbegeisterte Gäste, die gemeinsam friedlich und entspannt ein gemütliches Festival feiern.

Weitere Informationen auf www.packhalle-openair.de.