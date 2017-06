Schüttorf: Freitagabends geht es zur Jugendkirche

Schüttorf. Eine Freizeit geht zu Ende und die tollen Erfahrungen, die dort gemacht wurden, und die neuen Freundschaften, die entstanden sind, sind bald nur noch Erinnerungen, die in immer weitere Ferne rücken. Das wollte die reformierte Jugend in Schüttorf nach ihrer Sommerfreizeit im Jahr 2015 vermeiden und die begeisterten Teilnehmer weiterhin regelmäßig zusammenbringen.

So entstand im Oktober 2015 als Nachfolgeangebot „Thank God, it´s Friday“. Freitagsabends werden im Jugendcafé an der Mauerstraße typische Freizeittage in komprimierter Form nachempfunden. „Es war von Anfang an ein offenes Angebot. Wer Lust hat vorbei zu kommen, kann das einfach machen. Und das wissen auch alle“, erklärte der Schüttorfer Jugendreferent Daniel Naurath. „Wir sitzen dort beisammen, feiern eine Andacht, singen und machen einen Mottoabend – so wie bei Freizeiten auch“, berichtet er über das Programm. Die Veranstaltung wurde gut angenommen und schnell brachten die Teilnehmer auch Freunde mit. „Das sind nicht immer Mitglieder unserer Gemeinde, aber das macht nichts. Vielen hat es gefallen und sie sind dabei geblieben“, erzählt Daniel Naurath weiter.

Wechselnde Angebote am Freitag

Im Januar vergangenen Jahres wurde das Freitagabend-Programm um das „Friday Night Dinner“ erweitert, das immer im Wechsel mit „Thank God, it´s Friday“ stattfindet. Beim „Friday Night Dinner“ kochen die Teilnehmer gemeinsam ein Drei-Gänge-Menü. Während des gemeinsamen Essens werden Themen diskutiert, die entweder das Vorbereitungsteam vorgibt oder die sich die Jugendlichen wünschen. Im Sommer kam auch noch ein Jugendgottesdienst unter dem Namen „Celebration“ zu dem rotierenden Programm dazu. „Das ist etwas anderes als die Jugendgottesdienste für Konfirmanden. Es sind Gottesdienste von Mitarbeitern für Mitarbeiter. Hier bekommt man keinen Gottesdienststrich für den Konfirmandenunterricht, sondern geht aus Interesse hin“, sagt Daniel Naurath über, „Celebration“.

Immer genügend Teilnehmer dabei

Eine zusätzliche Erweiterung des Freitagsprogramms ist vorerst nicht geplant. „Da jetzt noch etwas draufzusetzen, wird schwer, ist aber natürlich nicht ausgeschlossen“, sagt Daniel Naurath und grinst. Die Zahl der Teilnehmer variiere – je nach Lust und Wetter. „Es sind aber immer genügend da, sodass das Programm stattfinden kann.“

Vorbereitet wird das Ganze von einem Team, bestehend aus dem Jugendreferenten, Pastor Johannes de Vries und einer Gruppe älterer Jugendlicher. Diese Gruppe plant den Abend und kümmert sich um Einkäufe und Technik. Wünsche der Teilnehmer werden so gut wie möglich umgesetzt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wer Lust hat, kommt einfach. „Es gibt eine Whatsapp-Gruppe, in der die Teilnehmer auf dem Laufenden gehalten werden. Wenn sie jemanden mitbringen, sagen sie meistens Bescheid, damit die Person mit eingeplant werden kann,“ erläutert Naurath. „Es freut uns sehr, diese Begeisterung zu sehen. Wenn die Teilnehmer immer wieder kommen und dann sogar selber mit in das Vorbereitungsteam einsteigen möchten, zeigt uns das, dass wir etwas richtig gemacht haben.“