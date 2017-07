Schüler gut aufgestellt für den Einstieg in IT-Berufe

Nordhorn. In feierlichem Rahmen, gemeinsam mit den Absolventinnen und Absolventen der Fachoberschulen, wurden 19 Schüler der zweijährigen Berufsfachschule Informationstechnischer Assistent an den Gewerblichen Berufsbildenden Schulen des Landkreises Grafschaft Bentheim (GBS) entlassen. Diese Schulform führt zum einen zum oben genannten Berufsabschluss, und unter bestimmten Voraussetzungen auch zum schulischen Teil der Fachhochschulreife, den einige der Absolventen ebenfalls erreichten. Das beste Ergebnis erreichte Lukas Plescher mit einem Notendurchschnitt von 1,7.

Die jungen Leute sind nach zwei Jahren einer breit ausgelegten Grundausbildung in verschiedenen Sparten der Informationstechnik gut aufgestellt für den Einstieg in den Beruf. Sie beherrschen nun unter anderem aktuelle Programmiersprachen wie C#, PHP oder SQL, können Datenbanksysteme aufsetzen und verwalten, Netzwerke planen und administrieren, PC-Hardware aufrüsten und reparieren und natürlich Webseiten gestalten und programmieren.

Wohlverdient nahmen die Absolventen ihre Abschlusszeugnisse mit Freude und Stolz entgegen und gehen nun ihren weiteren Weg in den Beruf, in weiterführende Schulen oder ins Studium. Die Schulgemeinschaft der GBS wünschte ihnen dabei viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg.

Weitere Informationen:

http://www.gbs-grafschaft.de/