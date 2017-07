Produktprüfer/in Textil

gn Wilsum. Louise Dekkers hat es geschafft. Die 20-Jährige aus Uelsen ist frisch gebackene Produktprüferin Textil. Mitte Juni hat sie ihre Prüfung in Nordhorn mit gutem Ergebnis abgeschlossen. Beschäftigt ist sie bei der WKS Textilveredlungs GmbH in Wilsum, die Meterwaren und Fertigteile kontrolliert und ausbessert. Der international tätige Dienstleister hat die junge Frau nach den Worten von Personalreferentin Helga Wolterink ebenso wie ihre junge Kollegin Ramona Stroeve gern übernommen, denn Fachkräfte sind auf dem Markt schwer zu finden.

Dass Louise Dekkers die zweijährige Ausbildung zur Fachkraft für Textilien absolviert hat, kam nicht von ungefähr: Schon als Schülerin half sie in der Firma ihrer Mutter beim Bedrucken von Textilien. Das vorangegangene obligatorische Kurzpraktikum bei WKS dauerte denn auch nur wenige Tage, dann hatte die Uelsenerin ihren Vertrag in der Tasche.

Zu Beginn ihrer Ausbildung lernen die jungen Leute alle Firmenbereiche kennen. Sie durchlaufen die Abteilungen Reparatur Meterware und Fertigteile, Warenschau, Systemleistungen/Lagerlogistik und Doublieren (das Wickeln und Rollen von Stoffen auf Tambouren, Papphülsen und Pappen). Dabei erledigen sie selbstständig Aufgaben. Die Firma greift ihren Auszubildenden mit betriebsinternem Unterricht unter die Arme. So werden beispielsweise praktische Übungen in Bindungslehre gemacht und schulische Fragestellungen vertieft. Ausbilderin Birgit Assen kümmert sich darum.

Louise Dekkers hat viel gelernt bei WKS. Ihr Beruf, bei dem Fingerspitzengefühl und Konzentration nötig sind, erfüllt sie. Momentan ist die junge Fachkraft in der Warenschau tätig, welche ihre Lieblingsabteilung ist, erzählt die junge Frau. „Louise ist zuverlässig und fleißig. Sie passt sich schnell den Gegebenheiten an und hat Interesse an allen Tätigkeiten“, lobt die WKS-Personalreferentin.

Derzeit beschäftigt WKS 14 Auszubildende in vier Berufen, darunter fünf angehende Produktprüfer/innen Textil. Um diese Nachwuchskräfte zu bekommen, wirbt das Unternehmen auch in Grafschafter Schulen. Zwei Auszubildende sind dann dabei. Anhand von Mustermaterial und Fertigteilen stellen sie ihre Arbeit vor, beispielsweise das Prüfen von Gewebe mittels Lupe und das Ausbessern von Fehlern. Der „Anschauungsunterricht“ kommt an.

