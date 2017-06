Pflanzentechnologen müssen einen langen Atem haben

Einbeck/Bonn Ohne Geduld geht es im Beruf von Denise Korsawe nicht. Denn bis sie die Ergebnisse ihrer Arbeit sieht, vergehen oft Wochen und Monate. „Wenn man einen Spross setzt, sieht man ja nicht zwei Tage später die Pflanze“, sagt die 21-jährige angehende Pflanzentechnologin. Sie ist im zweiten Lehrjahr ihrer dualen Ausbildung beim Saatgutbetrieb KWS Saat SE in Einbeck.

In den ersten beiden Jahren arbeitet sie im Kulturlabor. Dort beschäftigt sie sich mit Nutzpflanzen wie Zuckerrüben, Raps und Weizen. Das Ziel: Neue Linien züchten, die etwa an kalte oder warme Regionen angepasst sind, einen besonders hohen Ertrag bringen oder resistent gegen Pilzkrankheiten oder Schädlinge sind.

Arbeitgeber sind Saatgutfirmen oder Pflanzenzucht-Unternehmen.

In der Berufsschule für Pflanzentechnologen lernt Korsawe mit anderen jungen Menschen, wie man Saatgut vermehrt, Versuche plant, durchführt und auswertet. „Wer Lust auf Natur hat und Spaß an der Arbeit mit Pflanzen, Zuverlässigkeit mitbringt, für den ist das der Beruf“, erklärt sagt Armin Töpperwien, Lehrer an den Berufsbildenden Schulen Einbeck. Für die Arbeiten mit Pinzette und Skalpell muss man fingerfertig sein.

Arbeit finden Pflanzentechnologen bei Saatgutfirmen, bei privaten Pflanzenzucht-Unternehmen, in Untersuchungs- und Forschungsanstalten sowie an Instituten und Hochschulen. Ausgebildete Pflanzentechnologen können zum Teamleiter aufsteigen oder ihren Meister machen. Einige nutzen die Ausbildung als Grundlage für ein Studium, erzählt Töpperwien. Die Zahl der Abschlüsse als Pflanzentechnologen ist jedes Jahr etwas gestiegen. 2015 waren es 36. Das zeige, dass ein kontinuierlicher Bedarf bestehe, betont Markus Bretschneider vom Bundesinstitut für Berufsbildung.

Bei der KWS verdienen Azubis je nach Lehrjahr zwischen 780 und 890 Euro brutto. Fertige Pflanzentechnologen starten bei 2527 Euro brutto. Nach zwei Jahren im Labor wird Korsawe in ihrem letzten Lehrjahr im Zuchtgarten arbeiten. Sie schätzt die Abwechslung: „Ich bin gern draußen, aber arbeite auch gern im Labor.“

Weitere Informationen: www.bbs-einbeck.de