„Parov Stelar Band“: Stars des Elektro Swing in Lingen

Lingen. Die Stars des Elektro Swing haben mehrfache Auszeichnungen eingeheimst, zahlreiche Goldene Schallplatten gesammelt, sie geben ausverkaufte Konzerte weltweit und freuen sich über eine Million Facebook- Fans. Die Band gilt zu Recht als Ausnahmeerscheinung in der Welt der elektronische Musik.

Karten für ihr Konzert in Lingen am Freitag, 16. März, in der Emslandarena sind ab sofort im Vorverkauf bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie unter emslandarena.com erhätlich.