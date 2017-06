Nordhorner Jugendliche interviewen Bundesgesundheitsminister

Diesen Text hat Anna Nuß (14 Jahre) für das Jugendressort „GN-Szene“ geschrieben.

Berlin. Unsere Schülerzeitung „Odins Kurier“ bekam eine Einladung zum Jugendpressetag 2017 des Bundesgesundheitsministeriums in Berlin. Von unserem die Schülerzeitung der Oberschule Deegfeld betreuenden Lehrer, Michael Kulüke, bekamen Marten Kratzl und ich dann das Angebot daran teilzunehmen.

Der Jugendpressetag ist eine Veranstaltung, an der sich insgesamt 50 junge Journalisten angemeldet haben, um mit dem Gesundheitsminister, Hermann Gröhe (CDU), in Berlin zu sprechen und danach drei verschiedene Vorträge im Robert-Koch–Institut zu hören. In den Vorträgen ging es zuerst um das Robert-Koch–Institut selber, dann um Computersimulationen und schließlich um HIV-Diagnostik.

Minister antwortet anders als erwartet

Es war sehr interessant, Fragen von einer derart politisch einflussreichen Person wie Hermann Gröhe beantwortet zu bekommen. Obwohl er ja eigentlich so eine hohe Position in Deutschland hat, wirkte er trotzdem ganz normal und erklärte auch schwierige Begriffe. Er erzählte beispielsweise auch, dass er selber mal in einer Schülerzeitung war.

Entgegen meiner Erwartung antwortete der Minister schon auf die allererste Frage lang und ausführlich, denn ich hatte erwartet, ihm würde vielleicht etwas daran liegen die Pressekonferenz möglichst kurz zu halten, da ja dort die Fragen nur von jüngeren Menschen gestellt wurden. War ich vorher davon ausgegangen, dass man uns einfach informell in einem einfachen Raum empfangen würde, war das ganze schon groß aufgezogen.

Viel Zeit für eine Antwort

Im Zimmer standen zwei lange große Tische sowie ein kleiner, die zusammen zu einem U geformt waren. An den beiden Seitentischen saßen die Jugendredakteure und vor ihnen befanden sich Mikrofone. Weiter vor ihnen am kleineren Tisch saßen der Moderator, Hermann Gröhe und die Pressesprecherin des Gesundheitsministerium. Ganz hinten im Raum war das Buffet, das ziemlich reichhaltig war.

Während der Pressekonferenz erzählte der Minister als erstes, was am gestrigen Tag zuvor politisch mit ihm beschlossen worden war, woraufhin dann die ersten Fragen gestellt wurden. Bei der ersten Frage brauchte er – obwohl man zugeben muss, dass es schon eine eher komplexe und komplizierte Frage war – ein ziemliches Stück Zeit, um sie zu beantworten und um ehrlich zu sein, hatte man schon das Gefühl, er würde nie aufhören seine Antwort auszubauen. Schließlich hat er doch einen Schlusspunkt gefunden und sich danach große Mühe gegeben die Antworten kürzer ausfallen zulassen, was ihm dann auch mehr oder weniger gelungen ist.

Vorträge im Robert-Koch-Institut

Nach der Pressekonferenz wurden Fotos von uns als Gruppe und einzeln mit dem Minister gemacht. Danach gab es eine kurze Pause, nach der sich alle zusammen auf den Weg zum Institut machten.

Nach dem ersten Vortrag über das Robert-Koch-Institut wurden wir in zwei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe blieb im Hörsaal und hörte sich den Vortrag über Computersimulationen an, welcher von einem Physiker gehalten wurde. Die zweite Gruppe ging währenddessen in ein Labor, wo sie einen Vortrag mit praktischen Beispielen über die HIV-Diagnostik verfolgte.

Hiernach wechselten die Gruppen und anschließend bekam jeder eine Tasche geschenkt. Ich fand die Themen der Vorträge sehr interessant, aber ich denke, am besten hat mir der Vortrag über Computersimulationen (wie man die Ausbreitung von Krankheiten am Computer bildlich darstellt) gefallen, weil er sehr gut gehalten wurde. Der Vortrag über die Geschichte des Robert-Koch-Instituts vom Vizepräsidenten desselben hat mir ebenfalls sehr gut gefallen. Bei den Vorträgen wurden eher weniger Fragen gestellt, was wohl darauf zurückzuführen war, dass es zum einen eher ein wenig unbekanntere Themen waren als noch bei Hermann Gröhe, außerdem stand die Gruppe im Institut langsam ein wenig unter Zeitdruck. Im Allgemeinen war es ein politisch wie auch darüber hinaus interessante Projekt und es war schön dabei gewesen zu sein.

