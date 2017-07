Nick Howard begeistert Fans bei Konzert im Garten

Schüttorf. „Es ist schön, wieder hier zu sein, Schüttorf ist jetzt meine zweite Heimatstadt“, sagt Nick Howard lachend, als er die Bühne mit seiner Steelstring-Gitarre betritt. Der Garten von Familie Bavink ist gut gefüllt. Alle Karten sind restlos ausverkauft und die Fans warten gespannt darauf, dass es endlich losgeht. Den ganzen Nachmittag über hat Familie Bavink damit verbracht, die Bühnenelemente aufzubauen, die Theke und die Stehtische vorzubereiten und – nachdem es plötzlich anfing wie aus Eimern zu schütten – ein großes Zeltdach über den Bühnenbereich zu spannen.

Der Brite gibt 17 Lieder zum Besten, begleitet von Keyboarder Dave Lagér, der gleichzeitig auch die Bassdrum spielt. Die beiden sind ein eingespieltes Team, auch wenn sie sich immer erst kurz vor den Konzerten in Verbindung setzen, um zu besprechen, welche Lieder sie spielen wollen. Da macht es auch nichts, wenn Dave aus Versehen mal daneben greift und Nick vor Lachen nicht mehr singen kann. Das Publikum stören die Patzer nicht, sie finden, das macht den Star nahbarer. Auch Nick macht sich nichts daraus:. „Live ist live, da gehören Fehler dazu“, sagt er und greift lachend noch mal in die falschen Tasten seines Keyboard-Kollegen.

Zu einigen der Songs erzählt Nick, was er damit ausdrücken möchte. Das Lied „Gone for Good“ beispielsweise richtet sich an seine erste Freundin, die ihm das Herz gebrochen hat. „Ich habe sie dann ein paar Jahre später wieder gesehen und dachte: Gut, dass wir nicht mehr zusammen sind“, erzählt er.

Das Publikum ist begeistert, die Fans singen die Lieder textsicher mit und filmen den Auftritt ihres Idols mit Kameras und Smartphones. Zwei Zugaben gibt Nick Howard mit jeweils zwei Liedern. Dann muss er aber wirklich aufhören, denn ihm fehlt die Stimme. Dafür nimmt der Künstler sich noch die Zeit, mit seinen Fans zu sprechen, Autogramme zu verteilen, Fragen zu beantworten und Fotos zu machen.

Viele Besucher waren bereits auf einem der Konzerte, die Nick Howard in Schüttorf gab, wie Greta Hahnebeck. „Ich war auf dem Konzert, dass er vergangenen Dezember hier gegeben hat, und fand es echt toll, deshalb bin ich wieder hier“, berichtet sie. Mit dabei ist auch ihre Freundin Helena Hantel, für sie ist es das erste Nick Howard Konzert. „Ich bin schon sehr gespannt, wie es wird, Greta hat letztes Jahr echt von dem Konzert geschwärmt“, erzählt sie im Vorfeld. Einige der Gäste sind weit angereist, sogar aus Österreich und Süddeutschland sind Fans vertreten.

Die Wohnzimmerkonzerte von Nick gibt es bereits seit drei Jahren, Gartenkonzerte macht er aber dieses Jahr das erste Mal. „Ich finde es schöner, wenn der Ort kleiner ist. Da kann man sich besser mit dem Publikum verbinden als in einer großen Halle“, erklärt er.

Hinter einem Tisch, direkt neben der Gartentür, auf dem Fan-Artikel des Künstlers liegen, stehen drei junge Frauen. „Wir kümmern uns immer um den Verkauf“, erzählt eine von ihnen. „Vor drei Jahren hat Nick gefragt, wer sich um seine Fanartikel kümmern möchte und da haben wir uns gemeldet, seitdem machen wir das.“ Die drei Frauen aus dem Ruhrgebiet machen das ehrenamtlich in ihrem Urlaub. Weder die Arbeitszeit noch die Reisekosten bekommen sie erstattet.

„Ich bin sehr mit dem Konzert zufrieden und freue mich, dass Nick noch einmal nach Schüttorf kommen möchte“, sagt Ronja Bavink anschließend und strahlt. Auch die Gäste finden nur positive Worte: „Ich fand die Stimmung sehr schön hier im Garten“, sagt Besucherin Edda Rolink. Auch ihrer Freundin Angela Raabe gefiel der Auftritt sehr. „Familie Bavink hat den Garten wunderschön hergerichtet. Dadurch, dass das Konzert in einem privaten Garten stattgefunden hat, hatte es etwas sehr Intimes. Und ich finde es echt beachtlich, dass Ronja das alles so auf die Beine gestellt hat.“