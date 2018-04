Neues Internetangebot soll Schulabgängern Orientierung geben

gn Nordhorn. Die Jugendberufsagentur bietet Schulabgängern ab sofort mehr Orientierung bei der Wahl eines Berufes. Unter www.jba-grafschaft.de steht ein neues Informationsangebot für junge Menschen bereit, die sich über die vielfältigen Möglichkeiten in Beruf und Bildung schlau machen möchten. Dabei geht es nicht nur um jene, die anschließend in das Handwerk oder den Handel streben oder nach dem Abitur studieren möchten, sondern auch um jene, die ohne Abschluss die Schule verlassen. Unter Rubriken von „ich möchte eine Ausbildung machen“ über „ich habe noch keinen Plan“ bis zu „ich habe Probleme in der Ausbildung“ findet sich ein pralles Rundum-Angebot, das permanent aktualisiert und erweitert wird.

„Wir wollen eine frühzeitige Weichenstellung für die berufliche Zukunft unterstützen – und zwar im Sinne der Jugendlichen“, betonte Landrat Friedrich Kethorn bei der Vorstellung der neuen Internetseite. Ziel der Jugendberufsagentur und ihres neuen Angebotes ist es, den jungen Menschen die Leistungen der Partner Agentur für Arbeit, Jugendamt, Grafschafter Jobcenter und Berufsbildende Schulen „aus einem Guss“ anzubieten. In der Vergangenheit hatte es teilweise an einer ganzheitlichen Koordinierung und einer aufeinander abgestimmten individuellen Hilfeplanung und Betreuung gemangelt. Das Bündnis in der Jugendberufsagentur soll nun verhindern, dass Jugendliche zwischen den unterschiedlichen Zuständigkeiten verloren gehen. Gleichzeitig nutzen die Partner Synergieeffekte und können so einen effizienteren Ressourceneinsatz gewährleisten.

Die Bündelung sei dringend notwendig gewesen, erklärte auch Hans-Joachim Haming (Geschäftsführer der Agentur für Arbeit): „Als Region mit hohen Fachkräftebedarfen darf uns kein Jugendlicher verlorengehen – weder beim Übergang Schule-Beruf noch während der Berufsausbildung“. Mit der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer hat man zwei weitere starke Netzwerkpartner an Bord. Einig sind sich die Anbieter darin, dass solche Angebote wichtiger denn je zuvor sind: „Die Wirtschaft sucht händeringend nach gut ausgebildetem Personal. Wir müssen gemeinsam alle Potenziale ausschöpfen und Ausbildungsabbrüche vermeiden.“