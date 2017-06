Neue Lehrstellenbörse im Netz und „Wochen der Ausbildung“

Nordhorn Motivierte, gut ausgebildete Mitarbeiter sind das A und O für den Erfolg der Grafschafter Wirtschaft. Die Suche nach geeigneten Nachwuchskräften ist derzeit eine der größten Herausforderungen für die Unternehmen entlang von Dinkel und Vechte. Mit den „Wochen der Ausbildung“ und einem neuen „Grafschafter Portal für Ausbildungsstellen: Deine Zukunft @ Grafschaft Bentheim“ will die Wirtschaftsförderung des Landkreises Grafschaft Bentheim einen Beitrag dazu leisten, Schüler und Unternehmen frühzeitig miteinander in Kontakt zu bringen.

Warum in die Ferne schweifen – wenn das Gute liegt so nah? Viele Grafschafter Schüler zieht es nach dem Schulabschluss fort aus der Grafschaft. Sie mutmaßen, dass die Perspektiven für Beruf und Karriere in den Metropolen viel besser sind, als in der Heimat. „Dabei hat sich die Wirtschaftsregion Grafschaft Bentheim in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Viele starke Betriebe von Emlichheim bis Schüttorf und Bad Bentheim bieten jungen Menschen hochattraktive Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten.“

Im November öffnen zahlreiche Betriebe in der Region ihre Türen für Schüler.

Davon sind Ralf Hilmes und sein Team von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Grafschaft Bentheim ebenso überzeugt wie die Kreishandwerkerschaft Grafschaft Bentheim, die Grafschafter Wirtschaftsvereinigung und die Bundesagentur für Arbeit. Gemeinsam bringen sie in diesen Tagen die 14. Auflage der „Wochen der Ausbildung“ an den Start. Vom 13. bis zum 24. November 2017 öffnen zahlreiche Betriebe zwei Wochen lang ihre Türen, um Schülern Einblicke in ihre Unternehmen zu gewähren. Hilmes: „Wir wollen den Schulabgängern ganz praktisch und vor Ort zeigen, wie gut es sich in der Grafschaft Bentheim nicht nur leben, sondern auch arbeiten lässt.“

Mehr als 1500 Mal haben junge Menschen im vergangenen Jahr diese Möglichkeit bereits genutzt und sich dabei in 109 Unternehmen über 118 verschiedene Ausbildungsberufe informiert. „Für die Betriebe ist die Aktion eine gute Möglichkeit, sich im Wettbewerb um die guten Fachkräfte von morgen bereits heute als attraktiver Arbeitgeber darzustellen“ betont Ralf Hilmes.

Alle Ausbildungsberufe, teilnehmende Unternehmen und Termine werden in einer kostenlosen Broschüre aufgeführt, die ab September 2017 in den Grafschafter Schulen ausliegt. Viele Schulen aus der Grafschaft unterstützen seit Jahren die Aktion. Dazu zählen Real-, Haupt- und Förderschulen ebenso wie einige Gymnasien, die Berufsbildenden Schulen in Nordhorn sowie auch das BTZ des Handwerks.

Mit der Herausgabe der Broschüre werden die Ausbildungsangebote in dem neuen Grafschafter Portal für Ausbildungsstellen: „Deine Zukunft @ Grafschaft Bentheim“ online gestellt. Auf diesen Seiten können die Schüler schon jetzt Ausbildungsangebote in der Grafschaft recherchieren und ab dem 20. September 2017 Besuchstermine im Rahmen der „Wochen der Ausbildung 2017“ buchen.

Unternehmen, die Ihre Ausbildungsangebote ebenfalls in dem kostenlosen Portal einstellen möchten, können sich direkt an die Wirtschaftsförderung des Landkreises wenden.