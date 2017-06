Mit Speed-Dating zur Lehrstelle

gn Nordhorn. „Da geht noch was“, das ist seit 2012 der Slogan der Ausbildungsbörse, die von der Agentur für Arbeit, der Industrie- und Handelskammer und der Handwerkskammer im Berufsinformationszentrum (BIZ) in Nordhorn durchgeführt wird. 1370 gemeldete Ausbildungsstellen warten in der Grafschaft auf Bewerber. Elf Betriebe aus den Branchen Hotel- und Gaststättengewerbe, Handel, verarbeitendes Gewerbe, Bau, Verkehr und Lagerei und den kaufmännischen Berufen nahmen unlängst am jüngsten Speed-Dating teil. In vielen Einzelgesprächen konnten sich die Jugendlichen über Chancen und Anforderungen bei den Betrieben informieren und oft auch ein „Schnupperpraktikum“ vereinbaren. „Die Chancen, einen Ausbildungsplatz noch in diesem Jahr zu ergattern, sind unverändert gut“, sagt Dieter Onnen von der Arbeitsagentur. Wer ein Lehrstelle sucht, sollte sich unter der kostenfreien Service-Rufnummer 0800 4555500 melden. Arbeitgeber melden freie Jobs unter Telefon 0800 4555520.

Weitere Informationen unter: www3.arbeitsagentur.de/web/content/DE/dienststellen/rdnsb/nordhorn/Agentur/index.htm und

www.arbeitsagentur.de/bildung/berufsberatung-biz