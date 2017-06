Mädchen für technische Abläufe begeistern

gn Nordhorn. Die Gewerblichen Berufsbildenden Schulen (GBS) des Landkreises Grafschaft Bentheim bieten am Donnerstag, 27. April, von 8 bis 15.30 Uhr einen Zukunftstag für Mädchen unter dem Motto „MINT for Girls 2017“ an. MINT steht dabei für die Fächer für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.

Schülerinnen aller Schulformen der 5. bis 10. Klassen sollen dabei in mehreren Kurzprojekten für technische Abläufe begeistert werden. „Die Ausbildung in modernen technischen Disziplinen bietet gerade jungen Frauen sehr gute Karrierechancen und macht viel Spaß – kurz gesagt: ,MINT ist toll‘, meint Holger de Vries, Schulleiter der GBS Grafschaft Bentheim.

Bei der Veranstaltung sollen vier verschiedene MINT-Kurzprojekte gut verständlich vorgestellt werden. Danach können die Schülerinnen in Workshops selbst mit anpacken und die Projekte verwirklichen. Ziel des Zukunftstages „MINT for Girls 2017“ ist es, das Interesse der jungen Besucherinnen für eine technische Ausbildung an den GBS Grafschaft Bentheim beziehungsweise in der Industrie zu wecken.

Interessierte Schülerinnen können sich bis Donnerstag, 20. April, mit einem Online-Formular auf der Internetseite www.mint.gbs-grafschaft.de anmelden.

