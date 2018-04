Lohner rocken das Wacken Open Air 2018

Lohne. „Wo ist das Kabel hin?“, fluchend stehen zwei Männer im Keller der Lohner Jugendtreffs nahe dem Schulzentrum. Inmitten zahlreicher Instrumenten diskutieren sie. Es nimmt ein jähes Ende, als der Blick über den Boden schweift. In einer Ecke liegt das Gesuchte. Mit Diskutieren ist Schluss, es wird auf die Schulter geklopft, gelacht. Der Probenraum von Acoustic Steel ist klein, unzählige Plakate hängen an den Wänden. Es ist eine Mischung aus Probenraum und Wohnzimmer. Eine Mischung aus Ordnung und Chaos.

Laut einer Studie der Universität von Minnesota fördert Unordnung die Kreativität. Eine Fähigkeit, die man den Musikern von Acoustic Steel nicht absprechen darf. Zwar covern Marko Schulte (Schulte), Timo Knifka (Kliff), Michael Klaaßen (Pete) und Ike Masselink (Ike) Songs aus dem Rock- und Metal-Genre. Coverversionen aus Stahl von Lieblingssongs, stecken sie dann aber in ein Gewand aus Akustikgitarren, Bass, Cajons, Melodika und verschiedensten Percussioninstrumenten. Heraus kommt „handgemachte“ Akustik-Musik. „Wir verfälschen Musik, aber im positiven Sinne“, sagt Kliff. Sei es „Run to the Hills“ von Iron Maiden, „Whiskey in the Jar“ von Metallica oder „You shook me all Night long“ von AC/DC.

Seit März 2011 gibt es Acoustic Steel in dieser Besetzung. Gegründet, um Musik zu machen und in Kneipen zu spielen. Genau das war nämlich nicht möglich, als sie damals noch in einer anderen Band aktiv waren.

Weniger akustisch ging es da zu, damals gab es was auf die Ohren, es war laut. Mit Acoustic Steel hat sich das geändert. Ihren ersten Auftritt hatten sie in der Lingener Kneipe Koschinski, es folgten Gigs im Alten Schlachthof und im Grünen Jäger in Lingen sowie im Meppener Rockpalast. Doch statt von Kneipe zu Kneipe zu tingeln, ging es bald auch auf Open-Air-Veranstaltungen und Stadtfeste – wie dem Altstadfest in Lingen.

Höhepunkt bisher waren die Auftritte auf Borkum. 18 Gigs innerhalb einer Woche hatten sie beim Kultursommer auf Borkum und schafften es, dass selbst Senioren bei Iron-Maiden-Klassikern bis zu den letzten Klängen tanzten und mitsangen. Dass es nicht immer so glatt läuft, die Erfahrung mussten sie auch machen. Mal wurden sie und ihre Musik auf einem Dorffest erst gar nicht beachtet, und bei einer anderen Veranstaltung dienten sie als Musiker, die hungrige Mäuler „auf dem Weg zum Buffet“ begleiteten, sagt Ike. Für Rocker, die auf der Bühne alles geben wollen, ernüchternd. Und auch dort lief nicht immer alles glatt, wissen die Lohner nach sieben Jahren Bandgeschichte. 2016 sollte Acoustic Steel beim Benefizkonzert in der Emslandarena auftreten. Für den Auftritt wurde extra ein Intro angefertigt. Während die Musiker noch in der Garderobe saßen, ertönten plötzlich von der Bühne aus Klänge – ihre Klänge. Es war das Intro, das anfing zu spielen, obwohl die Jungs noch ihre Getränke auf dem Tisch hatten und einer der Musiker sich auf der Toilette befand.

Verpasst haben sie den Auftritt nicht, und das Publikum nahm es gelassen hin, dass zunächst nur drei Musiker auf der Bühne standen und „nicht so recht wussten, was sie machen sollten“, erinnert sich Schulte. Die Situation fühlte sich wie ein verfrühter Aprilscherz an.

Ähnlich wie die, als die Lohner von den Organisatoren des Heavy-Metal-Festivals Wacken Open Air angeschrieben und gefragt wurden, ob sie im Sommer auf dem Festival auftreten wollen. Und doch war es kein Scherz, es war purer Ernst. Das realisierten sie, seit ihr Bandname offiziell auf der Internetseite des Festivals notiert ist.

Am 1. August werden sie auf der dortigen Beer Garden Stage, einer der acht Bühnen, stehen. Was sie dann spielen werden, wissen sie nicht genau, aber es wird etwas sein, worauf sie Lust haben, und nicht, was dem Mainstream entspricht. Denn obwohl sie das „Musikmachen“ Ernst nehmen, ist es in erster Linie ein Hobby, das einfach nur Spaß machen soll.

Zur Sache

Das Wacken Open Air ist ein Heavy-Metal-Festival, das seit 1990 in der Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein stattfindet. Nahezu alle Spielarten des Hard Rock und Metal sind auf dem Festival vertreten. Mittlerweile ist es eines der größten Heavy-Metal-Festivals der Welt. Die Besucherzahl liegt im Schnitt bei rund 85 000 Menschen.

In diesem Jahr wird das Festival vom 1. bis 4. August stattfinden. Tickets kosten 200 Euro. Das Wacken Open Air verfügt über insgesamt acht Bühnen für Musiker und Rahmenprogramm. Rund 170 Bands treten an den Festivaltagen dort auf. Erstmals mit dabei sind die Musiker von der Band Accoustic Steel aus Lohne.

Weitere Informationen zum größten Heavy-Metal-Event im Internet unter www.wacken.com.