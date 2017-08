„Kraftklub“ geben Konzert in Lingener Emslandarena

Lingen. In insgesamt 17 Städten machen „Kraftklub“ 2018 Halt. Tickets sind ab Donnerstag exklusiv auf Krasserstoff.com erhältlich. „Ein explosiver Festivalsommer mit Headline-Shows bei Rock am Ring, Rock im Park und vielen weiteren Festivals, eine so gut wie ausverkaufte Tournee diesen Herbst und zwei jüngst angekündigten Freiluftkonzerten im Sommer 2018 sind der Band aus Karl-Marx-Stadt nicht genug: ‚Kraftklub‘ kündigen für Frühjahr nächsten Jahres eine weitere Tour durch insgesamt 17 Städte an“, heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung von Mittwochnachmittag.

Ab Oktober geht es für die Chemnitzer Band „Kraftklub“ auf große Tour durch die Schweiz, Österreich und Deutschland. Bereits wenige Wochen nach der Tournee-Ankündigung Mitte März waren erste Tourstopps wie die Arena Leipzig, die Sporthalle in Hamburg und die Max-Schmeling Halle in Berlin restlos ausverkauft. Aufgrund der hohen Nachfrage findet kommendes Jahr die Fortsetzung statt.

Neben Wien, Graz und Zürich machen „Kraftklub“ nun auch in München, Köln und zwölf weiteren Städten in Deutschland Halt – darunter Lingen. Tickets für die „Keine Nacht Für Niemand“-Tour 2018 sind ab dem 31. August, 16 Uhr, exklusiv auf Krasserstoff.com erhältlich.