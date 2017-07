gn Itterbeck. Autos haben auf Glenn Weggebakker immer eine Faszination ausgeübt. „Ich liebe Autos. Daran herumzuschrauben, sie zu reparieren, oder zu tunen ist das Größte für mich“, sagt der 18-Jährige. Sein Traumauto hat einen kraftvollen V8-Motor. Was lag da näher, als eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker zu machen. Da seine Bekannten Kunden beim Autohaus Peters in Itterbeck waren, fiel die Wahl des Ausbildungsbetriebs nicht schwer.

Nach einem Jahr Berufsfachschule konnte er ins zweite Lehrjahr einsteigen, sodass die duale Ausbildung in Betrieb und Berufsschule für ihn zweieinhalb Jahre beträgt. Die Zwischenprüfung hat er absolviert. 30Prozent der sogenannten Gesellenprüfung Teil I fließen in die Gesamtnote ein, wenn im Januar 2018 die Abschlussprüfung erfolgt. Glenn Weggebakker ist zuversichtlich, diese Hürde zu nehmen, fühlt er sich in seinem Ausbildungsbetrieb doch gut aufgehoben und betreut.

Ihm ist wichtig, dass es menschlich mit den Kollegen passt. „Der Umgang im Team bei Peters ist kollegial“, sagt der Azubi. Er ist überzeugt, bei der Marke Mercedes technisch auf einem sehr hohen Niveau ausgebildet zu werden, weil die Fahrzeuge mit der modernsten Technik ausgestattet sind.

Die Elektronik spielt in der Branche insgesamt eine immer größere Rolle. „Man muss die Elektronik verstehen, um ein modernes Fahrzeug zu reparieren“, sagt Glenn Weggebakker. Schon früh hat er gelernt, den Tester anzuschließen, um die Fehlerquelle zu ermitteln. Ist der Fehler lokalisiert, geht es darum, entweder das schadhafte Teil instand zu setzen oder es zu tauschen. Die elektronische Diagnose hilft den Mechatronikern, den Fehler eindeutig zu erkennen.

Dass seine Arbeiten stets von den Kollegen und dem Meister noch einmal überprüft werden, ist für ihn völlig in Ordnung. Letztendlich soll der Kunde ein korrekt repariertes Fahrzeug erhalten. „Ich will auf jeden Fall in der Branche und, wenn möglich, auch im Unternehmen bleiben“, sagt Glenn Weggebakker. Nach seiner Ausbildung hat er vor, sein Wissen zu vertiefen, und will eines Tages Fahrzeugtechnik studieren. Der von der Technik faszinierte junge Mann hat als Kfz-Mechatroniker eine berufliche Aufgabe gefunden, die seinen Interessen und Fähigkeiten entspricht.

