gn Nordhorn. Schon früh hat Sebastian Anger gewusst, wo es beruflich hingehen soll. Zur Zeit befindet er sich im dritten Ausbildungsjahr seiner Lehre zum Kaufmann im Bereich Groß- und Außenhandel bei der Firma Naber GmbH, die weltweit Küchenzubehör vertreibt. Und seine Vorstellungen und Erwartungen an die Arbeit haben sich voll erfüllt.

Entgegen einer manchmal klischeehaften Vorstellung vom Beruf des Kaufmanns, der nur am Computer mit trockenen Zahlen und Papieren beschäftigt ist, besteht sein Arbeitsalltag aus einer Fülle an Tätigkeiten, die keine Langeweile aufkommen lassen.

Die Bandbreite reicht von der Annahme von Bestellungen über logistische Tätigkeiten im Lager (Kommissionierung, Warenannahme, Zusammenstellung von Aufträgen etc.) und Warenkunde bis hin zur telefonischen Beratung von Kunden, ein Bereich, der immer wichtiger wird. So kann Sebastian Anger direkt am Hörer auf Wünsche und Anforderungen der Kunden in Bezug auf Produkte der Firma Naber reagieren und bei eventuell auftretenden Problemen Lösungen anbieten.

Neben der Arbeit schätzt er auch das gute Betriebsklima seines Arbeitgebers, von dem er schon viel im Freundes- und Bekanntenkreis gehört hatte und was ihm die Entscheidung für die Wahl des Arbeitsplatzes leicht gemacht hat. Mit den Kollegen kommt er gut aus und auch das räumliche Umfeld passt. Alles ist hell und freundlich und vermittelt Wohlfühlatmosphäre.

Was zusätzlich für die Firma Naber spricht, ist die innovative Ausrichtung. Immer wieder werden eigene neue Produkte rund um die Küche wie Lüftungstechnik, Armaturen, Abfallsammler und Lichttechnik entwickelt. Viele dieser Produkte sind bereits mit weltweit renommierten Designpreisen ausgezeichnet worden.

Dank dieser Strategie hat sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt und vergrößert. So wuchs die Mitarbeiterzahl von 80 im Jahre 1995 auf aktuell circa 200.

– Anzeige –

Folgende Betriebe bilden aus:

https://www.naber.de/