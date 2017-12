Jetzt bewerben für Band-Wettbewerb „Charming for the Noise“

Junge Bands aus der Region haben auch 2018 wieder die Möglichkeit, sich für den Wettbewerb „Charming for the Noise“ zu bewerben. Der Contest findet am Freitag, 9. März, und Sonnabend, 10. März 2018, in der Tenne des Nordhorner Jugendzentrums statt.