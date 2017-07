gn Bad Bentheim. Nico Wolbert aus Laar ist 19 Jahre alt und absolviert das dritte Ausbildungsjahr zum Industriemechaniker. Bei der Firma Bentec in Bad Bentheim lernt er in der Ausbildungswerkstatt alles, was ein Industriemechaniker für seinen Beruf braucht. Auf die Idee, sich bei Bentec zu bewerben, kam er über Mund-zu-Mund-Propaganda. „Ich habe gehört, dass die Ausbildung hier sehr gut ist.“

Nachdem er sich beworben hatte, wurde er zu einem schriftlichen Test eingeladen, darauf folgte ein Vorstellungsgespräch. Dabei geht es nicht in erster Linie um Schulnoten. „Wir suchen Leute, die zu uns passen“, betont Ausbildungsleiter Uwe Sumbeck, der für die Auszubildenden zum Industriemechaniker und Zerspanungsmechaniker zuständig ist. Bei Nico Wolbert war man sich einig: Er passt in den Betrieb. In der Ausbildungswerkstatt für die mechanischen Ausbildungsberufe lernen die Auszubildenden die Grundlagen wie bohren, drehen, fräsen und schweißen. Dabei werden sie schon sehr früh an der realen Fertigung von Bohranlagen und Einzelkomponenten beteiligt: „Wir bearbeiten auch Aufträge aus der Produktion“, sagt Uwe Sumbeck. Die Tatsache, direkt am echten Produkt mitzuwirken, motiviert und bestärkt die Auszubildenden.

Nach der Zeit in der Ausbildungswerkstatt durchlaufen die Auszubildenden verschiedene Abteilungen, erwerben weitere praktische Kenntnisse und und sammeln wertvolle Erfahrungen. „Meine Arbeit bei Bentec macht mir sehr viel Spaß“, betont Nico Wolbert. Auch die Zusammenarbeit mit den Kollegen klappt hervorragend. Für die Zeit nach seiner Ausbildung hofft Nico Wolbert auf eine Übernahme. Später will er sich dann fortbilden oder noch eine weitere Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker machen.

Uwe Sumbeck sieht gute Chancen auf eine Übernahme, vorausgesetzt die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens lässt dies zu. „Wir bilden für unseren Betrieb aus“, sagt der Ausbildungsleiter. Nico Wolbert freut sich auf sein drittes Ausbildungsjahr bei Bentec und die Zeit danach. Die Firma Bentec beschäftigt zurzeit 53 Auszubildende, davon 22 als Industrie- oder Zerspanungsmechaniker.

