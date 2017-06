IHK gibt Infos zur dualen Berufsausbildung

Nordhorn. Die IHK bietet am 4. Mai von 14 bis 17 Uhr individuelle Beratungsgespräche für Eltern an, die ihre Kinder beim Übergang von der Schule in den Beruf unterstützen wollen. Die Gespräche finden im IHK-Büro im NINO-Hochbau in Nordhorn statt. Der Sprechtag richtet sich an Eltern von Schulabgängern, die keine konkreten Pläne für eine duale Ausbildung haben oder für 2017 noch einen Ausbildungsplatz suchen und die sich über das Vermittlungsangebot der IHK informieren wollen. Beim Sprechtag erhalten die Teilnehmer ebenfalls Informationen über regionale Angebote und Zukunftschancen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Eine Terminabstimmung ist erforderlich. Information und Anmeldung: IHK, Silvia Masuch, Telefon 0541 353 484 oder E-Mail: masuch@osnabueck.ihk.de sowie unter www.osnabrueck.ihk24.de (Dok.-Nr. 343).