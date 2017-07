Holzmechaniker/in

gn Nordhorn. Holzmechaniker gelten als die „Tischler“ der Industriebetriebe. Bei der Nordhorner Rosink GmbH Objekteinrichtungen, die anspruchsvolle Einrichtungen für Handel, Banken, Kliniken, Verwaltungen und Gastronomie entwickelt, produziert und montiert, werden sie seit Jahrzehnten gebraucht und ausgebildet. Merlyn Vosmann aus Nordhorn und Julian Berisha aus Osnabrück gehören zu den aktuell sechs Nachwuchskräften, die diesen Beruf in der Fachrichtung Möbelbau und Innenausbau erlernen. Sie sind im zweiten Lehrjahr.

Merlyn Vosmann fiel die Berufswahl nicht schwer. „Ich habe schon als Kind gern mit Holz gearbeitet“, sagt der 20-Jährige, dessen Vater Tischlermeister ist. Nach dem Fachabitur machte er ein Praktikum bei Rosink, dann war alles klar. Die körperliche Arbeit und die Tatsache, „dass ich sehe, was ich geschafft habe“, gefallen dem jungen Mann an seinem „kreativen und durchaus anspruchsvollen Beruf“. Sorgfalt, handwerkliches Geschick, räumliches Denken und technisches Verständnis im Umgang mit den Holzbearbeitungsmaschinen fordern die Holzmechaniker tagtäglich. Ein nicht alltäglicher Einsatz führte Merlyn Vosmann im Frühjahr häufig nach Hannover, da seine Firma alle Tische für den Plenarsaal des Landtags angefertigt und montiert hat.

Julian Berisha schlug nach der Schule gleich den „Holzweg“ ein: Er besuchte die Berufsfachschule Holztechnik in Ibbenbüren und bewarb sich dann in Nordhorn. Der 18-Jährige möchte ebenso wie sein Azubi-Kollege gern bei Rosink bleiben. Die Chancen sind nicht schlecht, weil das Unternehmen die meisten Lehrlinge übernimmt und die Auftagslage nach wie vor gut ist.

Die jungen Männer wollen es bei der Gesellenprüfung nicht belassen. Sie streben den Meister an, Merlyn Vosmann will zudem den Techniker machen. Das zeigt: Die beiden Auszubildenden gehen in ihrem Beruf auf.

– Anzeige –

Folgende Betriebe bilden aus:

http://www.rosink.de/