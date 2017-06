Helfer für Abifestival 2018 gesucht

gn Lingen. Veranstalter des Abifestivals waren bisher ausschließlich Abiturienten. Das hat sich nun geändert: Der Verein ist für alle offen und sucht Helfer, die das Festival 2018 mit organisieren.

Grund für die Änderung in der Organisation ist das gesunkene Interesse der Abiturienten. „In den letzten Jahren, vor allem seit es nur zwölf Jahre bis zum Abi sind, haben wir gemerkt, dass die Schüler einen anderen Schwerpunkt legen“, erklärte Hanna Witzleben vom Verein „Abifestival seit 1981“. Die Abiturienten würden sich mehr auf die Prüfungen konzentrieren. „Es gab Jahrgänge, bei denen fast alle dabei waren, aber es sind immer weniger geworden“, sagte Witzleben.

Die Umstrukturierung soll nun sicherstellen, dass das Konzept langfristig funktioniert. Ob als Mitglied im ganzjährigen Organisationsteam, bestehend aus den Bereichen Vorstand, Teamplanung, Technik, Bandbooking, Medien, Versorgung, Standlizenzen und Sponsoring, oder als Helfer während des Festivals, es gibt viele Bereiche, in denen Interessierte sich engagieren können. Bis zu 500 Ehrenamtliche arbeiten an dem Festival.

Mehr Informationen gibt es am Sonntag, 28. Mai, um 14 Uhr in der Hochschule Lingen an der Kaiserstraße 10c oder unter der E-Mail foerderverein@abifestival.de.