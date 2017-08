Graue Stromkästen in Emlichheim werden kunterbunt

gn Emlichheim. Die Jugendlichen entwarfen in diesem Projekt des Jugendhauses eigene Motive. Unter Anleitung des Emlichheimer Künstlers André Eilers entstanden auf diese Weise Bilder, die auf diese Weise Stromkästen gesprayt und gemalt wurden.

André Eilers gab den Jugendlichen auch eine Einführung in die Airbrush-Technik. „Das Ergebnis ist grandios“, freut sich Jugendpflegerin Henrike Hoegen. Zwei kleine Stromkästen direkt vor dem Jugendhaus, drei Stromkästen am Fußweg vor der „Alten Post“, drei Stromkästen vor der lutherischen Kirche an der Mühlenstraße sowie zwei Sprayer-Wände auf dem Jugendplatz hinter dem Jugendhaus wurden in einer Woche gestaltet.

Das Team des Jugendhauses bedankt sich bei der Grafschafter Volksbank, dem Landkreis und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, die das Projekt finanziell unterstützten. Die Gemeinde stellte die Stromkästen bereit. „Aufgrund des tollen Erfolgs möchten wir in Zukunft gern noch eine Fortsetzung der Kunstaktion anbieten. Graue Versorgungskästen, die eine Aufhübschung gebrauchen könnten, gibt es noch genug“, heißt es aus der Jugendpflege. Nun hofft das Team auf weitere Spenden.