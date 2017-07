Finanzwirt/in

gn Bad Bentheim. Das Finanzamt ist für viele Bürger noch immer ein Schreckgespenst. Sie vergessen aber, dass es ohne Steuern keinen funktionierenden Staat gibt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Finanzämtern erfüllen somit eine wichtige Aufgabe.

Gianna Abel und Tim Meurisch stellen sich dieser Aufgabe. Sie sind Auszubildende im Finanzamt Bad Bentheim. Gianna Abel will später als Finanzwirtin im mittleren Dienst arbeiten, Tim Meurisch strebt eine Tätigkeit als Diplom Finanzwirt im gehobenen Dienst an.

Gianna Abel wurde bei einer Jobmesse in der Alten Weberei in Nordhorn auf den Beruf der Finanzwirtin aufmerksam. Nach dem erweiterten Realschulabschluss konnte sie nach einem Eignungstest und dem Vorstellungsgespräch im Jahr 2016 ihre Ausbildung beim Finanzamt Bad Bentheim beginnen. Neben der praktischen Arbeit in der Behörde besucht sie im Rahmen ihrer Ausbildung acht Monate lang die Steuerakademie in Bad Eilsen. Entgegen der weitverbreiteten Vorstellung, bei der Arbeit in einer Finanzbehörde handele es sich um eine eher trockene Materie, ist Gianna Abel von ihrer Arbeit begeistert. „Es ist abwechslungsreich und interessant“, sagte die 17-jährige Nordhornerin.

Das meint auch Tim Meurisch, der eine Ausbildung zum Diplom Finanzwirt im Finanzamt Bad Bentheim absolviert. Meurisch machte zunächst sein Abitur am Burg Gymnasium in Bad Bentheim und absolvierte danach ein Freiwilliges Soziales Jahr beim FC Schüttorf 09. Der 21-jährige Schüttorfer verbringt einen beträchtlichen Teil, nämlich 21 Monate seiner Ausbildung, an der Steuerakademie in Rinteln. Tim Meurisch wurde durch eine Anzeige in den Grafschafter Nachrichten auf die Ausbildung zum Diplom Finanzwirt aufmerksam.

Beim Vorstellungsgespräch stellte er fest, dass die Verantwortlichen im Finanzamt sehr viel Wert darauf legen, dass die Auszubildenden in das Team passen. „Teamarbeit ist hier sehr wichtig. Das Arbeitsklima ist sehr gut“, betonen die beiden Auszubildenden. Gianna Abel und Tim Meurisch hoffen, dass sie nach der Ausbildung im Finanzamt Bad Bentheim bleiben können. Für alle, die noch nicht wissen, wohin es beruflich gehen soll, haben sie einen Tipp; „Es lohnt, sich beim Finanzamt zu bewerben.“

