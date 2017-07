gn Schüttorf. Jianni Avramidis ist überzeugt davon, dass er den richtigen Weg eingeschlagen hat.

Gerade ist er in sein zweites Ausbildungsjahr als Fachkraft für Lagerlogistik bei der Arnold Lammering GmbH in Schüttorf gestartet. Der 20 Jahre alte Schüttorfer ist über einen kleinen Umweg zu seiner Ausbildungsstelle gekommen.

Er hatte zunächst eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann angefangen, doch bald festgestellt, dass eine reine Bürotätigkeit doch nicht das Richtige für ihn war. Daraufhin brachte ihn sein Onkel, der auch bei Lammering arbeitet, auf die Idee, eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik zu beginnen. Diesen Schritt hat er nicht bereut.

Die Tätigkeit ist vielseitig und Fachkräfte für Lagerlogistik sind auf dem Arbeitsmarkt heiß begehrt. Sie nehmen Güter an, kontrollieren und lagern sie ein. Sie stellen Lieferungen zusammen, verladen und versenden Waren. Außerdem wirken sie bei der Optimierung logistischer Prozesse mit. Ein gutes mathematisches Verständnis und gute EDV-Kenntnisse sind Grundvoraussetzung für den Job. Jianni Avramidis hat sich schnell eingearbeitet. Das Verhältnis zu seinen Arbeitskollegen ist gut. „Ich bin ein vollwertiges Mitglied im Team“, betont er. Jianni hofft natürlich auf eine Übernahme nach der Ausbildung. Marc Dove, der bei der Arnold Lammering GmbH in Schüttorf für die Auszubildenden im Bereich Lagerlogistik zuständig ist, sieht nach einer erfolgreichen Ausbildung sehr gute Chancen auf die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis.

„Wir bilden gezielt für unser Unternehmen aus“, sagt Marc Dove. Er ist froh, dass es noch junge Leute gibt, die sich für eine Tätigkeit in der Logistik interessieren. „Leider ist die Zahl der Bewerber sehr gering“, so Marc Dove.

Die Firma Arnold Lammering GmbH ist ein expandierender Fachgroßhandel in den Bereichen Stahl, Sanitär, Heizung und Fliesen mit über 500 Mitarbeitern.

Neben dem Stammhaus in Schüttorf gibt es zahlreiche Filialen in der Region. In Schüttorf beschäftigt das Unternehmen 160 Mitarbeiter, davon 13 Auszubildende.

– Anzeige –

Folgende Betriebe bilden aus:

http://lammering.de/