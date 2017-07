gn Schüttorf. Christian Arink aus Nordhorn hat sich schon immer brennend für Technik interessiert. Nach einer Ausbildung zur Fachkraft für Abwassertechnik bei den Kommunalen Betrieben KBN AöR, einer Tochter der nvb in Nordhorn, wollte er seine Kenntnisse im technischen Bereich noch weiter entwickeln. „Ich habe gemerkt, dass Elektrotechnik total mein Ding ist“, betont der 23-Jährige. Da lag es nahe, sich bei der Firma Rönne Technik GmbH in Schüttorf zu bewerben, die sich unter anderem auch um Elektroinstallationen kümmert. Inzwischen ist Christian Arink im zweiten Ausbildungsjahr als Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und seine Erwartungen haben sich erfüllt. Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik planen elektrotechnische Anlagen von Gebäuden sowie deren Energieversorgung und Infrastruktur. Sie installieren Anlagen, nehmen sie in Betrieb und warten oder reparieren sie bei Bedarf. Christian Arink gefällt die Arbeit auf Baustellen im gesamten Bundesgebiet. Immer montags bis donnerstags sind die Rönne-Mitarbeiter unterwegs.

Da ist das Wochenende lang und Christian Arink bleibt genug Zeit für seine ehrenamtliche Tätigkeit beim Technischen Hilfswerk in Nordhorn (THW). Auch hier kann er seine technischen Kenntnisse und Talente einbringen. Die Berufsschule besucht der Auszubildende im Blockunterricht am Berufskolleg in Steinfurt.

Immer zwei Wochen ist er in der Schule, danach sechs Wochen im Betrieb. Christian Arink hat seinen Traumberuf gefunden. Nach Abschluss der Ausbildung möchte er bei Rönne bleiben und sich noch weiterbilden, zum Beispiel zum Techniker. Zu den Kolleginnen und Kollegen hat er einen sehr guten Draht. „Das Arbeitsklima bei Rönne ist sehr gut“, so Christian Arink. Deshalb freut er sich auf die nächsten Jahre bei dem Schüttorfer Traditionsunternehmen.

