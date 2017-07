gn Neuenhaus. Er ist zwar frischgebackener Geselle, aber der 18-jährige Andreas Herms weiß noch ganz genau, wie die Ausbildung zum Betonbauer abläuft. „Sie ist vielseitig, auf dem Bau macht man alles. Ich arbeite mit Holz, Stahl, Maschinen und vielem anderem,“ beschreibt Herms seine Tätigkeit.

Und er ist offenbar der geborene Betonbauer. Nach einem Praktikum beim Neuenhauser Bauunternehmen Anton Meyer wurde ihm ein Ferienjob angeboten und schließlich die Ausbildung. „Ich wollte etwas mit den Händen machen, wo man sieht, was man getan hat,“ sagt Herms und fügt hinzu „wenn man auf einer Baustelle von Anfang bis Ende arbeitet und sieht, wie alles entsteht und wächst, dann ist man zum Schluss stolz auf das, was man geschaffen hat“.

Bei seiner täglichen Arbeit stellt Herms Bauteile aus Beton und Stahlbeton her, produziert Schalungen und Bewehrungen und montiert sie. Fundamente für Gebäude, Rohrleitungen werden maschinell ausgehoben. Betonbauer überwachen Größe und Tiefe der Baugruben und stellen Schalungswände auf. Für Außenanlagen an Gebäuden stellen die Profis Betonfertigteilwände auf, erledigen Pflasterarbeiten und verlegen Rohrleitungen.

„Das Beste ist, dass man immer an der frischen Luft ist,“ sagt er und lächelt. Außerdem mag er es, in Bewegung zu bleiben, einen Bürojob könne er nicht machen. Ein Nachbar arbeitet ebenfalls bei Anton Meyer und hatte ihm empfohlen „wenn Du eine Ausbildung suchst, probier‘ es doch bei denen“.

Auch wenn er die praktischen Voraussetzungen mitbrachte, war die Lehre kein Zuckerschlecken. Für die theoretische Prüfung musste er viel lernen. „Da fallen auch einige durch,“ sagt er mit nachdenklicher Miene. Eines der wichtigen Fächer lag ihm zunächst überhaupt nicht: Mathematik. Bei den Berechnungen zur Statik eines Gebäudes geht es zum Beispiel darum, welche Belastung eine Decke aushält oder wie viel eine Mauer stützen kann. „Dabei wird die Kalkulation einer Baustelle erstellt, wie viel Material man braucht und so weiter,“ erklärt Herms. „Wenn man aber die ganzen Formeln versteht und kennt, dann sitzt das“.

Den Job als Betonbauer kann er nur empfehlen. Der Umgang auf der Baustelle sei kollegial, die Arbeit abwechslungsreich und „immer anders“. Er möchte auch weiterhin in seinem Beruf arbeiten. Um die Zukunft macht er sich keine Sorgen „gebaut wird schließlich immer,“ ist er überzeugt.

Nach seiner abgeschlossenen Ausbildung wurde Herms von dem bundesweit tätigen Unternehmen übernommen. Es erwarten ihn Baustellen im Hoch- und Tiefbau sowie im Pipelinebau. Anton Meyer bietet inzwischen zwei Ausbildungsplätze zum Betonbauer an.

Dem Fachkräftemangel begegnet das Neuenhauser Unternehmen, indem es Haupt- und Realschülern ab der achten Klasse Praktika und Ausbildungswochen anbietet. So will man die Begeisterung für einen Bauberuf (Betonbauer, Rohrleitungsbauer) in der Altersklasse entfachen.

