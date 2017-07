gn Lingen. Manchmal braucht es seine Zeit, bevor sich jemand für den Beruf entscheidet, der für ihn der Richtige ist. Und es ist auch nicht die schlechteste Idee, sich auszuprobieren, um Erfahrungen zu sammeln. So war es zumindest für Steffen Herbers aus Lingen. Er hat unter anderem in das Kfz- und Metallhandwerk hineingeschnuppert und sich dann für etwas völlig Anderes entschieden. Vor einem Jahr hat er bei der Bäckerei Wintering eine Lehre als Bäcker begonnen.

Ausschlaggebend für die Entscheidung war ein Praktikum, das er bei Wintering absolvierte. Dabei stellte Steffen Herbers fest, dass Lebensmittel und dessen Herstellung sein Ding sind. Inzwischen hat er einen guten Einblick in die Materie. Egal ob es um das Teig machen, die Zubereitung von Schichtteig und Tortenböden oder die Arbeit am Backofen geht, Steffen Herbers beherrscht sein Handwerk.

Das bestätigt auch sein Chef Manuel Wintering. Er ist voll des Lobes für seinen Auszubildenden. Wie er berichtet, hat sich Steffen Herbers schnell in den Betriebsalltag eingefügt, ist fleißig und gründlich. Und was noch viel wichtiger ist: Er hat ein Gespür für die Produkte und weiß, wie leckere Brötchen, Croissants und Brote schmecken müssen.

Zeitgleich mit Steffen Herbers hat auch Elton Tota eine Ausbildung zum Bäcker bei Wintering begonnen. Er ist über ganz andere Wege zu seiner Berufsausbildung gekommen. Vor zwei Jahren führte ihn der Weg als Flüchtling von Albanien nach Deutschland. In Lingen fand er schließlich Kontakt zu Landsleuten, die ihm halfen, in der Fremde zurechtzukommen. Von ihnen erhielt er einen Tipp, wie er Arbeit bekommen und sogar eine Ausbildung beginnen könnte.

Es hatte sich herumgesprochen, dass die Bäckerei Wintering Praktika und Ausbildung auch für Menschen anbietet, die noch nicht über ausreichende Deutsch-Kenntnisse verfügen. Mithilfe eines Betreuers machte sich Elton Tota auf den Weg zu Wintering. Eine richtige Entscheidung, denn trotz der Sprachprobleme kam er bei der Arbeit gut zurecht. Für Chef Manuel Wintering und die Arbeitskollegen war dann recht schnell klar, dass man Elton einen Ausbildungsplatz anbieten sollte. Überglücklich nahm er seinen Ausbildungsvertrag in die Hand.

Um seine Deutsch-Kenntnisse zu verbessern, besucht er zweimal die Woche die Bildungseinrichtung Fachwerk Lingen. Hilfe bekommt er auch von seinem Kollegen Steffen Herbers, wenn es Verständigungsprobleme bei der Arbeit gibt. Beide verstehen sich gut. Und mit den anderen Kollegen kommen sie auch gut klar. Wie Steffen Herbers berichtet, gefällt ihm nicht nur die Arbeit, sondern auch das Betriebsklima. Für alle Mitarbeiter, so Steffen, ist es selbstverständlich, im Team zu arbeiten und zu helfen, wenn Not am Mann ist. Das bestätigt auch Elton.

So ist es auch kein Wunder, dass sie nach dem Ende der Ausbildung bei Wintering weiterarbeiten wollen. Nach Aussagen ihres Chefs Manuel Wintering auch kein Problem. Er ist sicher, dass die beiden die Ausbildung bestehen und übernommen werden. So eine Aussage über sich zu hören, ist Musik in den Ohren der beiden Auszubildenden. Das merkt man ihnen an.

