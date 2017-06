Applaus bei Dichterwettstreit der Berufsschüler

Nordhorn. Ernste und heitere Worte, bisweilen sehr persönlich und ehrlich, verpackt in einem poetischen Paket und dem Publikum dargeboten: Zehn Schülerinnen und Schüler der Berufsfachschule Sozialpädagogik am Bölt haben sich in den vergangenen Wochen und Monaten mit dem Thema „Poetry Slam“ auseinandergesetzt und das Ergebnis ihrer Arbeit am Freitag zur Aufführung gebracht. Dafür erhielten sie viel Beifall .

Unter der Begleitung ihres Lehrers Jörg Siefker waren im zurückliegenden Halbjahr mehrere beachtliche Werke entstanden. Die Pädagogen sehen darin allerdings nicht nur eine Möglichkeit zur Entfaltung der schreiberischen Kreativität, sondern auch eine Chance zur Stärkung der Persönlichkeit. Zum Abschluss des Projekts hat sich eine wahre Koryphäe auf dem Gebiet des Poetry-Slams der Schüler angenommen: Die Nordhornerin Theresa Sperling – seit Jahren dichterisch tätig und bei den Landesmeisterschaften auf den vorderen Rängen vertreten – warf einen Blick auf die Manuskripte und schulte die jungen Leute im Umgang mit dem Mikrofon. Denn nicht nur das geschriebene Wort, sondern auch die Vortragsweise spielt bei der Bewertung eine Rolle.

Nacheinander treten die jungen Poeten auf die Bühne und stellen sich dem Dichterwettstreit. Die Texte widmen sich der Freundschaft und der Liebe sowie dem eigenen Haustier, auch eine Lobeshymne auf den Lehrer Jörg Siefker tragen drei Schülerinnen gemeinsam vor. Ein Schüler beschreibt den Umgang mit seinen Depressionen. Nach jedem Vortrag gibt das Publikum per Punktetafeln eine Bewertung ab. Als Sieger geht schließlich Schüler Dennis aus dem Wettbewerb hervor, dessen Gedicht von seiner Mutter handelt, die in einem tapferen Kampf eine schwere Erkrankung besiegte. Die Zuschauer zollen allen Teilnehmern größten Respekt für ihre Leistungen und den Mut, sich mit den persönlichen Worten auf der Bühne zu präsentieren.

Zum Abschluss gibt Theresa Sperling einen Einblick in ihr Schaffen und trägt vier bewegende Texte vor. Musikalisch umrahmt haben die Veranstaltung Jonatan und Heiko Seifert mit ihrem Saxofonspiel. Der Landkreis Grafschaft Bentheim unterstützte das Projekt finanziell.