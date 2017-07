Anlagenmechaniker/in für Sanitär, Heizung und Klima

gn Uelsen. Marcel Geerties verbreitet Begeisterung, wenn er über seinen Beruf spricht. Sein zweites Ausbildungsjahr als Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klima bei der Firma Kronemeyer in Uelsen hat begonnen, aber er ist schon lange sicher, die richtige Berufswahl getroffen zu haben. Der Kontakt zum Unternehmen kam über seinen Zwillingsbruder zustande, der ebenfalls dort eine Ausbildung macht. Marcel absolvierte Probearbeitstage, als ihm Ausbildungsleiter Berend Lucas fragte, ob er eine Ausbildung machen wolle.

Die Zusage haben beide Seiten bis heute nicht bereut. „Ich hätte nie vermutet, dass der Beruf so vielseitig ist“, erzählt Marcel und schwärmt von der umfangreichen Technik, die in der Branche Platz gegriffen hat. Er nennt die Smart-Home-Technik, die Energiegewinnung, Wärmepumpen, Klimatechnik und die Installation von Solaranlagen. Die Beherrschung aller Techniken verlangt von den Auszubildenden ein hohes Maß an Flexibilität und großes technisches Verständnis. Handwerkliches Geschick gehört ebenfalls zu den Grundvoraussetzungen. Marcel arbeit gern bei den Kunden. Für ihn ist es jedes Mal eine Freude zu sehen, wenn diese mit seiner Arbeit zufrieden sind.

Er hat schon an zwei Lehrgängen teilgenommen, die Kronemeyer als eines von nur 40 Unternehmen in Deutschland seinen Auszubildenden über das Azubi-Plus-Programm anbietet, wie Berend Lucas berichtet. Marcel bestätigt, dass er aus diesen Kursen viel Wissen mitgenommen habe.

Kronemeyer bietet auch seinen Gesellen in Zusammenarbeit mit den großen Herstellern regelmäßig Fortbildungen an, weil die technische Entwicklung rasant voranschreitet. Nicht zuletzt deshalb ist Marcel überzeugt, in seinem Beruf auch hervorragende Perspektiven zu haben. Berend Lucas kann ihn in dieser Einschätzung nur bestätigen, denn durch den demografischen Wandel würden in den kommenden Jahren mit Sicherheit viele Fachkräfte gesucht.

