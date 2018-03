Aida-Schiffstaufe mit Guetta-Konzert in Papenburg

gn Papenburg. Wie die Rostocker Reederei Aida Cruises am Dienstagabend bekannt gab, finden Taufzeremonie und Konzert am 31. August statt. Zu dem Event erwartet die Reederei rund 25.000 Besucher. Der Kartenverkauf startet am Freitag.

Mit der Taufe setzt sich Papenburg gegen Hamburg, Kiel und Bremerhaven durch. Einen Tag nach dem Spektakel findet vor der Werft das NDR-2-Papenburg-Festival statt, bei dem James Blunt und Sarah Connor auf der Bühne stehen werden.